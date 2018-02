FÃ©dÃ©ration nationale des associations des parents dâ€™Ã©lÃ¨ves : La grÃ¨ve, un comportement immoral

La présidente de la Fédération nationale des associations de parents d’élèves, Djamila Khiar, a estimé, jeudi dernier à Mostaganem, que la grève ouverte initiée par le CNAPESTE est «un comportement immoral et porte atteinte à la déontologie du métier d’enseignement». A l’ouverture d’une session extraordinaire du bureau national de la Fédération, tenue au CEM Sekhi-Abdelkader, dans la localité de Hadjadj, Mme Khiar a considéré que la notion de grève ouverte «n’existe pas légalement» mais qu’il existe des voies et des méthodes limitées dans le temps et dans l’espace pour formuler des revendications, sans porter atteinte aux intérêts du maillon faible de la chaîne, qui est l’élève. Elle a appelé à la prise de décisions rapides pour «garantir le droit à la scolarité de l’élève et le retour de ce dernier aux bancs de l’école, qui est un droit garanti par la Constitution» et «la principale préoccupation actuelle de la Fédération est l’élève et la défense de ses droits». Mme Khiar a fustigé des parties appelant les élèves à «ne pas retourner à leurs écoles, à manifester dans les rues et à frapper et chasser les enseignants vacataires», comme elle a invité les directions de l’éducation au niveau des wilayas à exercer un contrôle rigoureux face aux cas de vacance constatés dans certains établissements scolaires.

Par ailleurs, la même responsable a souligné que la Fédération, qu’elle préside, «ne peut rester passive devant cette situation», estimant que «seul le dialogue avec toutes les parties et sans condition préalable servira les intérêts des élèves contraints à se retrouver dans la rue au lieu de poursuivre leur scolarité». La présidente de la Fédération nationale a appelé les directeurs de l’éducation au niveau des wilayas à prendre compte des heures et des séances perdues afin de «garantir une équité entre les élèves, notamment ceux des classes». (APS)