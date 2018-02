Ã©ducation nationale : Lâ€™annÃ©e blanche sera Ã©vitÃ©e

Comme révélé par Mme Benghebrit, lors de son passage au forum de la radio, la semaine dernière, il semble bel et bien que le nombre des enseignants grévistes à l’appel du Cnapeste est en baisse constante au fil des jours. Une tendance confirmée de nouveau, jeudi dernier, par l’inspecteur général du ministère de l’Education nationale qui a avancé le chiffre de 2000 enseignants ayant fini par regagner leurs postes pour la seule journée de mercredi après la grève enclenchée le 26 mai dernier, à Blida et Bejaia.

«Après la décision prise par notre département d’envoyer des mises en demeure, des milliers d’enseignants ont repris leurs postes de travail», a-t-il, en effet, confié dans l’émission «L’invité de la rédaction» de la radio Chaîne III. En revanche, quelque 500 à 600 enseignants risquent tout simplement d’être radiés définitivement du secteur en raison de leur refus d’obtempérer aux mises en demeure. «Nous sommes totalement en droit de sanctionner de la sorte et d’user de ce moyen légal pour mettre fin à la grève.

Il ne faut pas oublier que ce mouvement de protestation a été jugé illégal par la justice», a rappelé Nadjadi Messeguem qui s’est voulu «confiant» et «optimiste» quant à la possibilité d’éviter l’année blanche. Il a indiqué que la tutelle a déjà procédé au remplacement des grévistes par plus de 425 enseignants vacataires à Blida et fait état de la mobilisation de dizaines d’inspecteurs dans le but de «suivre» le travail des vacataires, généralement jeunes et inexpérimentés. «Il va y avoir notamment des visites dans les classes pour constater de visu le niveau et la méthodologie des vacataires. Aussi, des journées pédagogiques sont prévues», a-t-il souligné, affirmant, toujours à propos des mesures visant à rattraper le retard accusé dans les wilayas de Blida et Bejaia, la décision prise par le ministère de réduire à une semaine les vacances du printemps. «Je crois que l’année blanche sera évitée pour peu que tout le monde s’y mette», a-t-il ajouté, comptant de ce fait sur la «sagesse» et la «raison» des enseignants. Pour lui, l’année blanche sera «évitée» les élèves «iront» aux examens scolaires dans de très «bonnes» conditions d’autant plus, comme il a tenu à l’assurer, l’ONEC, l’Office national des examens et concours, prépare avec «sérénité» les examens scolaires et que les commissions d’inspecteurs et d’enseignants sont en train de «préparer» les sujets.

Reste maintenant le cas des autres wilayas du pays où le Cnapeste a appelé à une grève illimitée pour exprimer sa solidarité avec les enseignants de Blida et Bejaia. A ce propos, l’inspecteur du ministère de l’Education nationale affirme que son département n’est pas «inquiet» dans la mesure où le débrayage n’a pas encore consommé son 10e jour (en cours depuis le 30 novembre) même si un dispositif a été mis en place pour anticiper toute mauvaise surprise. Interrogé sur la persistance des grèves dans le secteur de l’éducation, Messeguem plaide pour la révision des textes régissant ce droit constitutionnel et souhaite que la loi en la matière soit «mieux réglementé». «Je crois qu’il y a beaucoup de lacunes dans ce texte», a-t-il regretté, suggérant même l’interdiction de la grève dans son secteur, comme c’est courant, selon lui, dans plusieurs pays. Sur la «faiblesse» du rythme d’enseignement (30 au lieu de 60 semaines), l’invité de la rédaction a souligné certains aspects tels la durée et la multiplicité des vacances scolaires et n’a pas exclu à ce sujet des changements qui pourraient être, selon lui, introduits. «Une commission est déjà à pied d’œuvre et elle se penche actuellement sur la situation», a-t-il indiqué.

S. A. M.