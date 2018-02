M. Hasbellaoui reÃ§oit le prÃ©sident du SNPSSP : PrivilÃ©gier le dialogue

«Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mokhtar Hasbellaoui, a reçu mercredi dernier le président du Syndicat national des praticiens spécialistes de santé publique (SNPSSP), Mohamed Yousfi, dans le cadre du dialogue permanent avec l’ensemble des partenaires sociaux», a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Cette audience a permis de noter une identité des points de vue concernant notamment la nécessité pour le médecin de se réapproprier sa «juste place» dans la société dans le cadre d’une «approche normalisée» prenant en ligne de compte les besoins de la population.

«Les deux parties ont discuté de la nécessité de normaliser et de hiérarchiser la pyramide des soins pour améliorer la prise en charge des usagers de la santé dans le cadre des directives relatives à la modernisation du secteur de la santé», précise le même document, De son côté, M. Mohamed Yousfi, président du SNPSSP, a tenu à mettre en exergue le travail de partenariat réel et constructif qui a caractérisé ces dernières années les relations entre le SNPSSP et le ministère de la Santé sur la base d’un dialogue franc, sincère et transparent, est-il souligné. Par ailleurs, de nombreux points en rapport avec la condition socioprofessionnelle du praticien spécialiste de santé publique ainsi que le déroulement de sa carrière professionnelle ont été abordés, a conclu la même source.



Des solutions consensuelles



Pour sa part, le Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), et malgré toutes les propositions émises par la commission intersectorielle présidée par le ministère de la Santé montrant bonne volonté de la tutelle d'apporter une réponse adaptée aux doléances exprimées par les médecins résidents, ne compte pas arrêter son mouvement de protestation. En effet, ce collectif appelle à une grande manifestation pacifique nationale le lundi 12 février à Alger, tout en justifiant ce mouvement de débrayage par le fait que les autorités publiques n’ont pas accédé à toutes les revendications des médecins résidents et ont même procédé à des mesures extrêmes, comme la ponction sur salaires.

Pour les médecins résidents, les revendications les plus importantes ont été refusées par la tutelle, ils notent, notamment pour le service civil, dont l’annulation du caractère obligatoire est refusée, que «la tutelle maintient sa proposition de réduction du nombre de spécialités assujetties au service civil, ce que nous avons catégoriquement refusé». Les médecins résidents ont affirmé dans leur dernier communiqué que «la grève se poursuivra jusqu’à la satisfaction pleine et entière des revendications et qui va par là, permettre de gagner la victoire de l’amélioration du système de santé national pour participer à la construction de l’Algérie.»

Contacté par la presse nationale, leur porte-parole a mis en avant le fait que leur corporation a fait part à la tutelle de la situation et de ses revendications concernant les différents problèmes posés, «mais aucune suite concrète n'a été donnée», déplore ainsi le professeur Ilyes Merabat qui précise que «le recours à la grève reste le seul moyen pour notre collectif de se faire entendre».

S'exprimant sur la question épineuse du service civil, ce professionnel estime que cette décision n'est plus la solution. «Le service civil instauré en 1984 est une solution qui n'est plus valable aujourd'hui». Il y a lieu de souligner que le coordinateur de la commission sectorielle en charge du dossier des médecins résidents. M. Saleh Eddine Dib les a appelés récemment a mettre fin à leur mouvement et à faire prévaloir le dialogue et la négociation en vue de parvenir à des solutions consensuelles, satisfaisantes pour toutes les parties. Notons que la plateforme des revendications comprend 24 préoccupations dont plusieurs ont été acceptées, y compris le regroupement familial, l'accès aux œuvres sociales, le droit de bénéficier d'une journée pédagogique, l'association d'un représentant du corps à la commission chargée de leur affectation dans les régions et d'un autre représentant, selon la spécialité, aux commissions nationales d'expert.

Sarah A. Benali Cherif