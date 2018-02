exportations dâ€™agrumes : Baisse de moitiÃ©

L’Algérie a enregistré une baisse dans ses exportations en agrumes durant l’année écoulée (2017), bien qu’une récolte « record » a été enregistrée avec près de 13 millions de tonnes. Cette baisse est due, selon le secrétaire général de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), M. Hocine Boubtina, qui intervenait lors d’une journée consacrée aux potentialités et perspectives d’exportation des agrumes, à plusieurs raisons. Il s’agit du manque d’organisation au niveau des professionnels de la filière, de l’absence d’une visibilité sur les capacités d’exportation et de la nécessité de répondre aux normes internationales ainsi qu’à la qualité d’emballage et au foncier agricole ou encore la faible intégration des différents segments de la filière et l’insuffisance de concertation entre les acteurs et opérateurs en amont et en aval de la filière, à côté de la mauvaise gestion des ressources hydriques…

M. Boubtina a fait savoir que les exportations des agrumes sont de l’ordre de 20.304 dollars en 2017, contre 42.921 dollars en 2016, précisant que les principaux clients sont les pays du Golfe, dont le Qatar avec une valeur de 8.943 dollars (44% des exportations), suivi des Emirats arabes Unis avec 6.133 dollars (30%) et d’Oman pour 5.104 dollars (25%). L’orange est le produit phare qui accapare la part du lion de ces exportations avec 10.589 dollars, soit 52% pour la même période, suivie de la mandarine avec 8.351 dollars, alors que celles du citron ont été de 1.279 dollars.

En effet, l’agrumiculture est une filière qui peut apporter une richesse financière en termes de valeur.

L’Algérie est connue par la qualité, la quantité et surtout la variété de ses agrumes. Depuis quelques années et suite au programme de développement agricole tracé par le Président de la République, le ministère œuvre à l’introduction de nouvelles techniques utilisées par les agriculteurs, aidés par des techniciens et des ingénieurs agronomes, qui ont permis d’améliorer substantiellement la production. Ces nouvelles techniques, qui consistent à augmenter la production, devraient être généralisées à l’ensemble des régions du pays afin de booster davantage la production d’agrumes. De ce fait, les participants à cette rencontre ont relevé l’importance socioéconomique de la filière de l’agrumiculture et la nécessité de passage de cette filière, basée sur le marché local, à une dynamique axée sur l’avantage comparatif et orientée vers l’exportation.

Pour sa part, le directeur des services agricoles de la wilaya d’Alger, Bouaziz Naoui, a indiqué que le produit algérien est apprécié à l’étranger. «Il faut juste s’organiser et accompagner les exportateurs des agrumes», a-t-il fait savoir.

D’après un exposé présenté a cette rencontre, l’agrumiculture occupe 0,7% de la superficie agricole utile, tandis que la superficie totale est de 67.190 ha dont 59.935 ha de superficie productive, avec une prédominance des oranges navels et clémentines.

Pour ce qui est de la production, elle a connu une évolution entre 2007 et 2015 en passant de 6 millions à 13 millions de quintaux en 2015.

Kafia Ait Allouache