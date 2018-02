SÃ©curitÃ© alimentaire : Investir dans les industries de transformation

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a souligné, jeudi, à Relizane, la nécessité d’investir davantage dans les industries de transformation pour assurer la sécurité alimentaire.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya de Relizane, le ministre a mis l’accent sur le rôle et l’importance des produits agricoles transformés dans la diversification de l’économie nationale et le renforcement du marché national en produits fabriqués et transformés localement. Abdelkader Bouazghi a estimé que le surplus de la production agricole non commercialisée sur les marchés peut être transformé par les unités industrielles de transformation, créant ainsi une intégration entre le fellah et l’investisseur. Le ministre a appelé à une exploitation optimale des potentialités et ressources agricoles que recèle la région pour accroître ses capacités agricoles, sachant que la wilaya de Relizane occupe les premières places dans certains produits agricoles.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a visité l’unité de production de dérivés du lait, de production de jus dans la commune de Sidi Saada ainsi que des fermes pilotes à El Metmar, Relizane et Zemmoura. Il a inspecté également le complexe avicole, l’unité de production des aliments du bétail à Relizane, le centre d’élevage bovin, de collecte du lait dans la commune de Zemmoura, en plus du périmètre forestier exploité par un investisseur privé à la forêt de Chehaïriya à Dar Benabdellah, du périmètre d’irrigation du Bas Chellif et l’institut national de recherche en agronomie de Hamadna. (APS)