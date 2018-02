AmÃ©lioration des services postaux : De nouvelles mesures

Les services postaux opérationnels à travers tout le territoire du pays seront dotés «avant la fin du mois de février en cours de 600 motocycles et bicyclettes», a annoncé, jeudi à Guelma, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Feraoun. Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une visite de travail dans cette wilaya, la ministre a indiqué que ces engins sont produits localement dans le complexe de fabrication de motocycles Cycma de Guelma, ajoutant qu’un autre quota de 700 scooters fabriqués par cette même entreprise sera livré aux services postaux «entre les mois d’avril et mai prochains».

Cette opération s’inscrit dans le cadre «des efforts d’amélioration et de modernisation des services dans les postes de l’Algérie à travers la mobilisation, entre autres, de moyens de travail pour les facteurs», a souligné la ministre, affirmant que ces acquisitions viennent en prévision d’une vaste opération de recrutement que le secteur de la poste et des TIC s’apprête à lancer dans plusieurs postes, dont celui des facteurs. «Si ce matériel donnera satisfaction du point de vue qualité, le complexe Cycma deviendra partenaire du secteur et d’autres commandes seront formulées pour soutenir la production nationale et en même temps améliorer le service du secteur des postes», a-t-elle déclaré. La ministre s’était rendue, dans le cadre de son programme de visite dans la wilaya de Guelma, au complexe Cycma pour s’enquérir de l’avancement de l’opération de fabrication du premier quota de bicyclettes et motocycles, où elle a reçu des explications sur place sur l’avancement de la commande de son département formulée auprès de cette entreprise. La ministre a également donné le coup d’envoi à la commune Héliopolis du chantier d’installation de la fibre optique entre Guelma- Souk-Ahras sur un linéaire de 78 km pour un investissement avoisinant les 135 millions de dinars.

Ce projet vise à assurer une meilleure sécurisation du réseau des télécommunications par fil et sans fil entre les wilayas de l’Est du pays, tout en améliorant le service en la matière dans les régions enclavées. Dans la même commune, située à 5 km au nord de Guelma, la ministre qui a procédé au lancement des travaux de raccordement de la cité 250 logements (Benteboula-Said) à la fibre optique, a indiqué que la wilaya a bénéficié dans une première étape d’une opération de raccordement de 4.132 logements en cette technologie de pointe dans les communes de Guelma, Boumahra-Ahmed, Belkheir et Heliopolis.

La ministre avait entamé sa visite par le lancement des travaux de réalisation d’un nouveau bureau de poste dans la commune de Bouchegouf, située à 35 km à l’est de la wilaya. Sur place, elle a précisé qu’il était «inconcevable d’avoir un seul bureau de poste pour une population dont le nombre dépasse les 28.000 habitants». Dans la ville de Guelma, la ministre a visité, entre autres, l’Agence commerciale d’Algérie Télécom (AT), le siège de l’opérateur de téléphonie mobile Mobilis et la poste centrale qui a fait récemment l’objet d’une vaste opération de réhabilitation. (APS)