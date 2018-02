SolidaritÃ© nationale : Prendre en charge les catÃ©gories vulnÃ©rables

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a appelé, jeudi à Blida, la société civile et le mouvement associatif à soutenir le secteur et à prendre en charge les catégories vulnérables.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, Mme Eddalia a affirmé que son département ministériel «encourage la société civile et le mouvement associatif à soutenir le secteur de la Solidarité et à prendre en charge les catégories vulnérables», vu «le nombre croissant de cette frange conjugué à une hausse de la densité de la population».

Estimant que l'Etat ne peut prendre seul en charge la forte demande au niveau des centres existants et ceux à réaliser, la ministre a indiqué que le soutien de la société civile et du mouvement associatif est «très important» pour le secteur de la Solidarité, faisant état d' «une loi dans ce sens». Elle a ajouté que le nombre de handicaps et de troubles psychiatriques est en forte croissance et que des centres sont programmés, alors que d'autres projets, qui sont gelés en raison de la conjoncture financière, seront lancés dès l'amélioration de la situation. Par ailleurs, la ministre a valorisé les aides fournies par les walis de la République à travers le pays pour accompagner ces associations dans la prise en charge des catégories vulnérables, citant l'appui financier fourni par son département aux associations en matière de formation. Le soutien du gouvernement aux catégories vulnérables «est prévu par la Constitution» et le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a de tout temps insisté sur l'importance de prendre en charge, de promouvoir et de protéger cette frange de la société, en leur accordant les mêmes chances que les autres citoyens».

Par ailleurs, Mme Eddalia a relevé que l'Etat «oblige et sensibilise depuis toujours les entreprises publiques et privées pour l'intégration des personnes aux besoins spécifiques dans le marché de l'emploi, et qu'à défaut, chaque entreprise est tenue de s'acquitter d'une sorte d'amende à verser au profit du Fonds national de solidarité (FNS) et qui revient, d'une manière indirecte, à la prise en charge de ces catégories conformément à l'article 27 de la loi 02-09». S'agissant de l'insertion et du développement social de ces catégories dans la wilaya de Blida, la ministre a fait état de l'octroi d'un quota supplémentaire de 1.081 postes de travail, dont 396 au titre du programme d'insertion des diplômés, tandis que le reste sera réservé à l'insertion sociale. Elle a ajouté que le ministère a également octroyé 9.000 allocations forfaitaires de solidarité (AFS) pour Blida, en plus de 800 autres, au cours de l'année 2018. Pour ce qui est de l'élaboration d'un fichier national des démunis pour faire bénéficier les vrais nécessiteux des subventions, la ministre de la Solidarité a indiqué que ce travail mené conjointement entre plusieurs secteurs ministériels se poursuit pour aboutir à ce fichier national. Lors de cette visite, la ministre s'est rendue à plusieurs centres relevant de son secteur, à l'instar du centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux, à Mouzaïa, Bouinan, l'Ecole des enfants non-voyants d'Ouled Yaich, ainsi que l'Association wilayale d'insertion des trisomiques à Beni Merad. (APS)