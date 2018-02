Il est dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Malaga en Espagne : La Radieuse solidaire de la famille de Mohamed Bouderbala

C’est dans une ambiance de tristesse et de recueillement, que l’association Radieuse, présidée par Chafi Kada, accompagné des anciens sportifs internationaux, Megharia Fodil, Hansal Mohamed et Nacer Benchiha, s’est présentée à Hadjadj, dans la wilaya de Mostaganem, pour présenter ses condoléances et deux omras aux parents de Bouderbala Mohamed, ce jeune de 27 ans, décédé au centre de rétention des migrants clandestins de Malaga, en Espagne, et enterré samedi dernier dans sa ville natale.

C’est dans un but de solidarité, de soutien et aussi pour débuter une campagne de sensibilisation contre ce phénomène de la «harga», que la Radieuse s’est déplacée à Hadjadj.

Le père du défunt, Bouderbala Hamou, et son épouse Kheira, ont été très touchés par ce geste de solidarité, se rappelant que leur fils leur avait promis de les envoyer à la Mecque. Le destin en a décidé autrement!

La délégation de la Radieuse , avec la collaboration de la sûreté et de la gendarmerie de Mostaganem, et en présence de la famille, a profité de ce déplacement et de cette circonstance, en organisant au lycée de la localité, un rassemblement des étudiants et de jeunes des localités balnéaires de la région, pour mettre en garde sur les dangers et les conséquences néfastes de ces aventures irréfléchies qui se terminent le plus souvent par des deuils et des cauchemars aux familles des disparus. Les présents sont allés se recueillir sur la tombe du défunt et ont récité la Fatiha.