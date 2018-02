BÃ©jaÃ¯a : Les naufragÃ©s de la vie

Les personnes sans domicile fixe plus connus sous le nom de (SDF) mènent une vie difficile durant toute l’année mais particulièrement durant la période hivernale avec un temps froid et les intempéries qui mettent leur vie en danger. Au niveau de la wilaya de Bejaia, malgré leur nombre restreint, les «SDF» sont omniprésents dans plusieurs endroits de la ville, particulièrement sous les arcades des immeubles, la gare routière et les places publiques. Alors que dans la journée, ils rodent dans les cités pour quémander de la nourriture, à la tombée de la nuit, ils élisent domicile sur les trottoirs des arcades d’immeubles, enveloppés dans des couvertures sales qui leur assurent un peu de chaleur. Pour une meilleure assistance et une solidarité envers cette frange vulnérable de la population, une commission de wilaya chargée de la prise en charge des SDF, présidée par le Directeur de l’action sociale (DAS) a été installée en octobre dernier et regroupant un représentant de chaque organisme à savoir, la direction de l’action sociale (DAS), le foyer des personnes âgées, l’APC, la Sûreté de wilaya et le croissant rouge algérien. Depuis le 5 novembre dernier, la commission à entamé sa tâche qui s’étalera sur toute la période d’hiver et prendra fin en avril prochain. Selon Benamara Akli, directeur de l’action sociale de la wilaya et président de la commission, «la mission des membres de la commission et de prendre les personnes errants qu’ils rencontrent le soir à partir de 21 h sur les voies publiques pour les transférer vers l’hôpital afin de subir une visite médicale puis les orienter vers le commissariat de police pour identifier la personne présentée, lui établir une réquisition et qui sera ensuite transférer vers le foyers des personnes âgées, vu que la wilaya ne possède aucune structure spécialisées d’accueil pour les sans-abris. Pour les malades mentaux, ils sont orientés vers l’hôpital psychiatrique». Pour M. Benamara, la tâche est difficile car ce n’est pas toutes les personnes qu’on trouve la nuit dans les rues sont SDF.



Prise en charge et suivi médical



Il souligna à cet effet « il y a de faut SDF, ceux qui travaillent le jour dans des emplois rémunérés venus de diverses régions et faute de lieux d’hébergement, vu leur salaires insuffisant pour louer des chambres d’hôtels ou chez des particuliers, optent la nuit pour dormir à la belle étoile, dehors en se mêlant aux sans domiciles fixe. Ces faux SDF profitent de cette action pour bénéficier, durant toute la période d’hiver d’un séjour et d’une nourriture gratuits au niveau du foyer des personnes âgées.

C’est pour cela que les services de police procèdent à l’identification des personnes ramassées dans la rue. Il y’a aussi les malades mentaux, les ivrognes et les dealers qui rodent dans des endroits toute la nuit, ceux-là aussi nous ne pouvons pas les prendre en charge car ils constituent un danger dans le foyer d’accueil». Malheureusement certaines personnes sans domicile fixe refusent de réintégrer le foyer des personnes âgées et préfèrent mener leur vie sur les trottoirs bénéficiant d’un repas chaud et de couvertures offerts par le croissant rouge algérien. C’est le cas de cette femme SDF originaire d’Alger, qui refuse toujours d’être transférée vers le foyer d’accueil et préfère passer les nuits devant l’antenne communale de l’APC avec tous les dangers qui la guettent. Ces personnes préfèrent une liberté dans leur vie. Les quelques dinars qu’elles ramassent auprès des bienfaiteurs leur permettent de se nourrir à leur guise et ne pas dépendre d’une structure. De son côté, M. Hamed Rahim, chargé de l’opération des SDF auprès de la DAS de Bejaia, dira que nous essayons aussi de contacter les familles de ces personnes sans domiciles fixe pour les reprendre au sein des leurs. Ceci dit ce n’est facile pour les deux côtés. Du 5 novembre dernier à ce jour, 22 personnes sans domicile fixe ont été prises en charge par la commission et l’opération se poursuivra jusqu’à la fin de la période d’hiver l’idéal pour la wilaya est d’avoir une structure d’accueil spécialisée pour ces personnes sans abris pour une meilleure prise en charge et un suivi médical».

Mustapha Laouer