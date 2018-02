Le wali dâ€™Ouargla, M.â€ˆAbdelkader Djellaoui, Ã  El Moudjahid : Â« Une vocation agricole Â»

Les régions du Sud ont été et demeurent encore au centre d’un intérêt très particulier des pouvoirs publics. Sous la gouvernance du Président de la République, elles ont bénéficié d’innombrables projets de développement, aussi diversifiés que prometteurs. «La voie du progrès se confirme chaque jour dans le Sud, c’est le cas de le dire pour Ouargla, une wilaya qui est au centre d’une dynamique de développement local multisectoriel», comme le confirme le wali, Abdelkader Djellaoui, qui nous a reçus au siège de la wilaya.

Interview réalisée

par : Salima Ettouahria

El Moudjahid : Hormis la contribution de la wilaya en hydrocarbures, que peut-on dire du concours des autres secteurs d’activités, celui de l’agriculture plus particulièrement, dans le développement de l’économie ?

M. Abdelkader Djellaoui : Le domaine des hydrocarbures a une importance capitale, pas uniquement pour Ouargla mais pour l’ensemble du pays. Toutefois, et pour ce qui est de notre wilaya, il faut relever d’entrée l’importance de son territoire qui est aussi à vocation agricole par excellence. En la matière, notre objectif premier est d’élargir d’abord et avant tout la surface irriguée que nous voulons étendre de 50 000 ha à 100 000 ha , soit le double de la superficie actuellement exploitée. Le domaine de l’agriculture à Ouargla se distingue par plusieurs cultures stratégiques, tels que les olives, le blé et les dattes. À titre illustratif, la production en blé avoisine les 67 quintaux par hectares. Un chiffre qui dépasse la moyenne nationale se situant entre 40 et 50 quintaux/hectare. Cet exploit est dû notamment au potentiel de la wilaya en ressource hydrique. Nous disposons de forages profonds dont le débit dépasse les 100 litres par seconde. Le climat de la wilaya est également un atout pour une bonne production. La culture des olives a aussi fait ses preuves. D’ailleurs, l'huile d'olive produite par nos agriculteurs est d'une excellente qualité sachant que le taux d'acidité est quasiment neutre. Nous avons des exploitations d'oliviers qui disposent d'équipements modernes et dont la production est destinée à l’exportation. Au bénéfice de la promotion de l’agriculture à Ouargla, l’État a réitéré à maintes reprises sa volonté d’encourager les investissements dans ce secteur très porteur. De nombreuses mesures incitatives ont été d’ailleurs décidées en faveur des grands opérateurs, nombreux à s’inscrire dans cette démarche. Le nombre ne dépasse pas la vingtaine certes, néanmoins les résultats jusque-là obtenus sont très compétitifs et même encourageants pour d’autres investisseurs qui souhaiteraient suivre le pas. À notre niveau, nous œuvrons pour leur faciliter les procédures de lancement des projets. Nous n’avons pas encore atteint le niveau de production réalisé par les wilayas d’El Oued et de Biskra mais nous sommes déterminés à renforcer nos investissements, et par ricochet le rendement de la wilaya dans le domaine agricole. D’autre part, dans le domaine de la ressource hydrique et pour garantir une meilleure disponibilité de l’eau à la population mais aussi pour l’agriculture, nous avons par ailleurs réceptionné les projets de réalisation de 9 stations de dessalement. Toutefois, leur mise en service demeure à ce jour tributaire de la rénovation des réseaux de distribution. Nous avons donc initié un programme d’urgence pour la rénovation des réseaux et celui-ci devra aboutir à termes avant le mois du ramadan 2018.



Pouvons-nous, justement, en savoir plus sur le mode de gestion et l’exploitation du foncier agricole, mais aussi industriel, à même d’assurer la mise en œuvre de l’ensemble des projets initiés ?

Assurément. Dans ce cadre, nous avons d’ailleurs même consacré une partie du foncier agricole au profit des jeunes demandeurs d'emploi. Les procédures d'octroi du foncier ont été assouplies au maximum. Pour en bénéficier, il suffit juste de déposer son dossier au niveau du ministère de l’Agriculture. À ce propos, il convient de rappeler que la tutelle a instruit les walis pour réunir toutes les conditions nécessaires pour la concrétisation des projets retenus. Dans ce cadre, une série de mesures tendant à faciliter au mieux les voies et moyens de mise en œuvre des projets d’investissement ont été récemment validées. Concernant le foncier industriel, une superficie de 400 hectares a été attribuée dans la localité de Hassi Ben Abdellah, à 10 km d'Ouargla. À ce niveau, les travaux d’aménagement du terrain sont engagés pour réceptionnés les multiples projets industriels prévues



Et l’état d’avancement du projet de réalisation de la nouvelle ville de Hassi Messaoud ?

Au niveau de la nouvelle ville de Hassi Messaoud, nous avons consacré une superficie de 900 hectares pour concrétiser des projets d’investissements agricole ou industriel. Nous avons entamé, là aussi, les travaux d'aménagement d’un terrain de 200 hectares. La semaine dernière, j'ai reçu un grand investisseur qui est sur le point de lancer un méga-projet avec l'entreprise chinoise en charge de la réalisation de la grande mosquée d'Alger. Je saisis l'occasion pour solliciter par le biais de votre journal, d’autres opérateurs économiques qui voudraient investir dans le domaine agricole, industriel ou celui des services. À ce niveau, un projet de 2000 logements sociaux est actuellement en cours de réalisation, et les investisseurs désireux de construire des logements promotionnels sont aussi les bienvenus. Sur un autre volet, j’ai eu déjà à soumettre la proposition aux autorités pour la réalisation d’un port sec et d'une zone sous-douanes. En somme, la ville nouvelle est en train de se construire, mais les investisseurs privés doivent s’impliquer davantage dans la cadre de cette dynamique.



La question de l’emploi revient très souvent au devant des préoccupations des autorités locales d’Ouargla. Pouvez-vous nous informer plus précisément sur la stratégie engagée en matière de résorption du sempiternel fléau qu’est le chômage ?

Le gouvernement a décidé que les entreprises emploieront que la main d'œuvre locale. Une entreprise ne peut désormais recruter en dehors de la wilaya sauf sur dérogation du wali, et l'inspection du travail supervise l'exécution de cette procédure. Mais le problème du chômage ne peut se résoudre du jour au lendemain. Les universités continuent de former, de même pour les écoles de formation. Ce qui fait que les demandes d'emploi sont de plus en plus croissantes. Mais grâce aux projets d'envergure en phase de réalisation, nous ambitionnons d'absorber une partie importante des demandes d'emploi. Tout le monde peut avoir sa chance à condition qu'il dispose d'une formation lui permettant d’occuper un emploi qui répond à ses aspirations. Nous recevons des jeunes en quête d'emploi. Nous discutons avec eux et nous essayons de leurs proposer des emplois. Il y a une dynamique pour créer de l'investissement qui est en mesure de résoudre une grande partie du problème du chômage.



Ouargla se distingue aussi par le complexe-pilote réalisé à Touggourt par l’Office national de l’irrigation et du drainage (ONID), qui est un établissement spécialisé dans la production des fruits et légumes. Qu’en est-il au sujet de cette initiative ?

C’est une initiative qui s’avère très réussie et nous l’encourageons. Grace à ce projet pilote, nous avons pu maitriser une technologie qui nous permet de doubler la production. D’ailleurs, le premier lot de production de courgettes est sur le point d’être exporté en Europe. Aussi, faut-il le souligner, le projet est basé sur l’utilisation d’une énergie naturelle produite à partir des forages albiens qui est la géothermie. L'importance du projet réside, en effet, dans le fait que ce dernier crée dix fois plus d'emploi que l'agriculture traditionnelle. Nous encourageons tous les opérateurs qui désirent investir dans ce créneau à forte valeur ajoutée. Pour ce qui est de l’Office -Onid- cette entité prend en charge également et de manière permanente les travaux de curage du canal d’Oued Righ. À ce propos et pour que le problème de remontée des eaux soit résolu de manière radicale, la réalisation de stations de déminéralisations s’est avéré d’une nécessité absolue, et ce projet est actuellement en phase d’étude.

Ville nouvelle de Hassi Messaoud

Appel aux investisseurs



Un appel a été lancé aux investisseurs et promoteurs immobiliers publics et privés, intéressés par la concession de terrains dans la ville nouvelle de Hassi Messaoud et de sa zone d'activité logistique, pour la réalisation et l'exploitation de projets d'investissement. Lancé par voie de presse par le ministère de l'Energie (maître d'ouvrage) et l'établissement de la ville nouvelle de Hassi Messaoud (maître d'ouvrage délégué), cet appel précise que pour le quartier prioritaire de la Ville nouvelle de Hassi Messaoud, la réalisation et l'exploitation de projets d'investissement portent sur un centre commercial, l'hôtellerie, une médina, des sièges administratifs et des promotions immobilières (logements collectifs, semi-collectifs, individuels et mixtes). Quant au site du secteur prioritaire de la ZAL, la réalisation et l'exploitation de projets d'investissement concernent les secteurs de la logistique, manutention et stockage, transport et services connexes, énergies nouvelles et renouvelables, industrie pharmaceutique, agroalimentaire, matériaux de construction, chimie, cosmétique et hygiène, électronique, électricité et électroménager ainsi que le bois, papier carton et imprimerie. Il s'agit aussi des secteurs de l'informatique et des télécommunications, commerce et distribution, métallurgie et le travail de métal, textile, l'habillement et chaussures, machines et équipements automobile, plastique et caoutchouc, services et entreprises, centres de recherche et de développement et également l'artisanat.

Conçue pour accueillir une population de 80.000 habitants, la ville nouvelle de Hassi Messaoud est située à équidistance (80 km environ) de Ouargla, Touggourt et Hassi Messaoud. Cette ville est dotée de l'ensemble des voiries et réseaux divers (électricité, eau, gaz, assainissement, télécommunications...) et desservie par la RN 3 et la ligne ferroviaire, en cours de réalisation, reliant Touggourt à Hassi Messaoud. Selon l'Etablissement de la ville nouvelle de Hassi Messaoud, elle offre un cadre de vie de qualité, de sécurité, de confort urbain et d'attractivité à travers la qualité de ses aménagements et la diversité de son programme urbain, ainsi que ses activités industrielles et logistiques prévues au niveau de la ZAL située à environ 2 km. Pour rappel, le processus de construction de cette ville nouvelle s’échelonne dans une première phase sur plusieurs étapes : La première étape, étalée de 2014 à 2018 comprend, notamment, la réalisation des travaux de viabilisation et des équipements permettant d’accueillir 45.000 habitants. La deuxième étape (2019-2020) devrait voir l’achèvement de l’ensemble des équipements permettant de développer les capacités d’accueil à environ 67.000 habitants. La troisième étape du projet (2021-2030) devrait permettre d’atteindre à terme une capacité de 80.000 habitants. La ville nouvelle de Hassi Messaoud s’inscrit comme ville d’appui au développement durable du tissu économique de la région pour assurer la création d’environ 40.000 emplois. (APS)