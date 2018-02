RCD : Said Sadi se retire

L’ancien président et membre fondateur du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Said Sadi, a annoncé hier à Alger qu’il ne sera plus un «militant structuré du RCD», à l’occasion de la tenue du 5e congrès du parti. S’exprimant dans sa dernière déclaration en tant que militant structuré, M. Sadi a indiqué dans un discours prononcé devant les militants et les cadres-dirigeants du parti qu’il sera engagé dans d’autres registres et sur d’autres terrains. «Mais je partagerai toujours avec vous nos postulats éthiques et j’honorerai comme au premier jour nos professions de foi», a-t-il ajouté. Les travaux du 5e congrès du RCD ont débuté hier à Alger avec pour ordre du jour la présentation du bilan du mandat du président sortant, Mohcine Belabbas (2012-2018) et l’élection du président du parti pour les cinq prochaines années. La deuxième et dernière journée du congrès du RCD, qui coïncide avec le 29e anniversaire de la création du parti (1989), sera consacrée à l’élection des membres du Conseil national qui tiendra à la fin des travaux du congrès sa première session, a-t-on ajouté. (APS)