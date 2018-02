MSP : Elaborer un projet impliquant tous les AlgÃ©riens

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri a plaidé, hier à Alger, pour l’élaboration d’un projet politique intégré» qui impliquera tous les Algériens, sans exception, en vue de réaliser la transition escomptée. Dans son allocution à l’ouverture d’un colloque national des présidents d’APC du MSP, élus lors des élections locales du 23 novembre dernier, M. Makri a lancé un appel «à tous les Algériens» pour œuvrer «à l’élaboration d’un projet politique intégré» en Algérie qui impliquera tous les Algériens et consacrera le consensus autour «d’une approche politique et économique» pour atteindre la transition escomptée. Cette initiative ne se démarque pas des autres démarches initiées par le mouvement, à l’instar de la charte de la réforme politique de 2013 et la coordination pour la transition démocratique, a-t-il précisé, ajoutant que l’objectif demeure toujours «la réalisation d’un consensus national autour d’un projet intégré», en plaçant l’intérêt du pays au dessus de toute autre considération, en cette conjoncture économique difficile que traverse le pays. «Après 2019 aucun président ni gouvernement ne sera en mesure de sauver l’économie nationale, en l’absence d’un préalable consensus», a-t-il estimé, ajoutant que «les effets du financement non conventionnel auquel le gouvernement a recouru pour apaiser provisoirement la situation, apparaitront plus tard». Commentant la menace du ministère de l’Education nationale de radier les enseignants grévistes si ces derniers persistaient à poursuivre leur mouvement de protestation, M. Makri considère que cette décision «illogique et inacceptable» aggravera davantage la situation, appelant la première responsable du secteur à «assumer ses responsabilités».