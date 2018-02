60e anniversaire du bombardement de Sakiet Sidi-Youcef : Le prÃ©sident Bouteflika Ã  son homologue tunisien

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a affirmé hier dans un message adressé à son homologue tunisien Béji Caid Essebsi, à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef, que les défis et menaces qui visent la sécurité et la stabilité de la région, «requièrent la conjugaison de nos efforts, moyens et capacités pour y faire face».

«A l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef, je réitère à votre Excellence au nom de l`Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, notre reconnaissance au peuple tunisien frère pour son soutien à notre glorieuse révolution», a indiqué le Président Bouteflika dans son message.

«Vous n'êtes pas sans savoir, Excellence et cher frère, que notre région traverse une étape cruciale, dans un contexte difficile marqué par des défis et des menaces graves qui visent sa sécurité et sa stabilité, ce qui implique plus que jamais la conjugaison de nos efforts, de nos moyens et de nos capacités pour y faire face», a souligné le Chef de l'Etat dans son message. «Les évènements qu'a connus Sakiet Sidi Youcef le 8 février 1958 ont été l'une des épopées héroïques les plus extraordinaires où le sang de nos peuples algérien et tunisien a fusionné pour illustrer les plus belles images de fraternité et de cohésion pour la défense des principes de liberté et d'indépendance et le rejet de la barbarie et l'arrogance coloniales», a ajouté le Chef de l'Etat. «Ces évènements douloureux qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires pour glorifier les sacrifices de nos vaillants martyrs et constitueront une source d'inspiration pour la consolidation des liens historiques et civilisationnelles qui unissent les deux peuples frères et l'intensification de l'action commune pour promouvoir les relations de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux pays dans tous les domaines et atteindre le partenariat stratégique escompté au service de l'intérêt de nos deux peuples et des peuples de la région entière», poursuit le Président Bouteflika. «Je saisis cette occasion pour prier Allah Tout-Puissant de vous accorder santé et bien être et au peuple tunisien davantage de progrès et de prospérité dans la quiétude et la sérénité sous votre direction éclairée», conclut le président de la République.