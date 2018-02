Le PDG dâ€™Air AlgÃ©rie : Â« La compagnie se porte bien Â»

Air Algérie «se porte bien et a été classée par la revue française Flight Trade, première, en matière de respect des horaires des départs à partir des aéroports de France», a déclaré M. Alleche Bakhouche à la presse, en marge du séminaire international post-USAIRE Student Awards, organisé à l’université Saâd-Dahlab de Blida. Soulignant que le compagnie emploie plus de 10.000 personnes, il a appelé les médias à cesser «de ternir son image et à lui nuire».

À l’occasion du séminaire international poste-USAIRE Student Awards, le PDG d’Air Algérie a honoré l’étudiante Mazari Khaoula, lauréate du concours d’USAIRE Student Awards 2017, organisé par la société Rolls-Royce, avec le soutien de plusieurs compagnies aériennes, à l’instar d’Airbus, Boeing, Air Algérie, Air France et Air Singapour. Le concours est ouvert à tous les étudiants en aéronautique à travers le monde, avec un thème retenu pour chaque année. La 12e édition de ce concours a connu pour la première fois la participation de l’Algérie, à travers l’étudiante Khaoula, de l’Institut de l’aéronautique et des études spatiales de l’université de Blida, qui a reçu son prix le 24 novembre 2017 à Paris, lors d’une cérémonie en présence de 300 invités du monde des industries lourdes mondiales. L’étudiante Khaoula Mazari (22 ans), originaire de Sétif, a présenté, avec une grande émotion, le projet avec lequel elle a décroché la cinquième place sur le thème «L’utilisation de l’électricité sans fil dans l’avion afin de réduire les coûts». Le PDG d’Air Algérie a offert à la lauréate algérienne des billets d’avion pendant deux ans, affirmant que sa compagnie continuera à accompagner cette étudiante pour sa réussite exceptionnelle. (APS