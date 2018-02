AlgÃ©riens et Tunisiens : unis par le sang

Le Conseil consultatif de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), a abrité hier, une conférence historique commémorant le 60e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youcef. Une date historique commémorant les massacres perpétrés, le 8 février 1958, par les forces coloniales françaises à l’encontre des populations sans défense de cette ville située aux frontières algéro-tunisienne.

Organisée à l’initiative de l’association Machaâl Echahid, la rencontre a été mise à profit pour présenter une publication intitulée : «Le peuple algéro-tunisien face à lutte contre le colonialisme français», est le fruit d’un labeur de plusieurs années de recherches approfondies. Tenue dans un lieu emblématique, celui de l’Union du Maghreb arabe, cette rencontre à laquelle ont pris part la représentante de l’ambassade de la Tunisie en Algérie, des moudjahidine et des représentants de corps constitués, a été une occasion pour les participants de mettre en avant une étape historique douloureuse qui a affirmé l’entraide entre les peuples du grand Maghreb contre le régime colonial. Dans son intervention inaugurale, le Secrétaire général du conseil consultatif de l’Union du Maghreb arabe (UMA), M. Saïd Mokadem a indiqué que la commémoration des événements de Sakiet Sidi Youcef, dans ce lieu symbolique est porteur d’un message fort aux fins de déployer davantage d’efforts en vue de concrétiser les objectifs fixés par la Conférence de Tanger, du 27 au 30 avril 1958. «Organisée juste après le bombardement, par l'aviation française, de Sakiet Sidi Youcef, la Conférence de Tanger qui s’est déroulée en avril 1958, a confirmé la volonté unanime des peuples maghrébins à unir leur destin a expliqué M. Mokadem.

Le secrétaire général du conseil consultatif de l'UMA, a souligné que les événements de Sakiet Sidi Youcef étaient un exemple à méditer en matière de cohésion des peuples du Maghreb, ajoutant qu'«en dépit de l'atrocité du massacre, les deux peuples frères se sont unifiés pour une cause noble, celle de lutter contre le colonialisme français».

Pour M. Mokadem, les événements de Sakiet Sidi Youcef qui ont enregistré des pertes humaines dû au bombardement par l'aviation française de cette ville –79 personnes décédées, dont 11 femmes, 21 enfants et 120 blessés—, ont été porteurs de message fort pour le développement des relations entre les peuples du Maghreb arabe. Poursuivant ses propos, M. Mokadem a souligné la nécessité de consolider les liens entre les peuples du Maghreb et de promouvoir la coopération entre les différents pays de la région, à la mémoire de nos glorieux chouhada et aux générations post-indépendance qui aspirent à la concrétisation de l’union magrébine.

Pour sa part, Mme Najla Amdouni, attachée culturelle à l’ambassade de Tunisie en Algérie, a évoqué les liens historiques entre les deux peuples frères et amis, soulignant que les événements de Sakiet Sidi Youcef sont des preuves concrètes de la solidarité entre l’Algérie et la Tunisie. Selon Mme Amdouni, ces événements avaient consolidé davantage les liens entre Algériens et Tunisiens pour mettre en échec les tentatives coloniales de briser la solidarité entre les deux peuples voisins.

Prenant la parole, M. Djamel Yahiaoui, directeur du centre national du livre, a procédé à la présentation de son ouvrage «Le peuple algéro-tunisien face à lutte contre le colonialisme français». M. Yahiaoui a souligné avoir contribué, aux côtés de plusieurs chercheurs et historiens, à l’élaboration de ce livre qui évoque une étape très importante dans l’histoire commune entre les deux pays algériens et tunisiens.

Selon M. Yahiaoui, cette publication met en exergue les relations historiques culturelles et sociales des deux peuples et évoque, surtout, le combat commun des algériens et des tunisiens à travers le siècle, en se basant notamment, sur la période coloniale (1881-1962). Au cours de cette rencontre, les participants ont passé en revue les causes et les circonstances du massacre de Sakiet Sidi Youcef, qui a fait plusieurs victimes, et mettre la lumière sur l’importance de cette étape de l’histoire qui a prouvé le lien entre les peuples algérien et tunisien ainsi que tous les peuples maghrébins.

Musée central de l’Armée chadli-bendjedid

Symbole de la fraternité

A l’occasion de la célébration du 60e anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef, et en hommage à nos valeureux martyrs, qui se sont sacrifiés corps et âmes, aux cotés de leurs frères Tunisiens, à Sakiet Sidi Youcef, le ministère de la Défense Nationale organise, du 7 au 8 février 2018, un riche programme d’activités commémoratives, au niveau du Musée central de l’Armée/défunt président Chadli Bendjedid/1re RM. Au nom de Monsieur le général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le Général-Major, Maddi Boulem, Directeur de la Communication, de l’Information et de l’Orientation à l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, a présidé l’ouverture officielle de cette manifestation historique en présence d’Officiers de l’Armée nationale populaire, de l’attaché militaire naval et de l’air auprès de l’Ambassade tunisienne, de moudjahidine et de nombreux élèves relevant des Ecoles de formation de l’Armée nationale populaire et des établissements du secteur de l’éducation nationale.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le directeur de la Communication, de l’information et de l’orientation a rappelé la qualité des liens historiques entre les deux pays, en soulignant que les évènements de Sakiet Sidi Youcef constituent une occasion pour revisiter cette période de combat héroïque commun entre les deux peuples frères, et durant laquelle les plus grandes actions de cohésion, de fraternité et de solidarité ont été réalisées. «

«Les événements de Sakiet Sidi Youcef demeurent une étape marquante et inoubliable comme un symbole de fraternité de liberté et de dignité, et le message pour lequel tant de sacrifices ont été consentis restera un legs dans la préservation des vertus, des valeurs et des principes pour lesquels de braves hommes se sont sacrifiés en martyrs, traçant l’histoire d’une vie empreinte par le génie d’un peuple et la résistance d’une nation que l’histoire a gravé en lettres de feu et de lumière, devenant une référence aux futures générations pour illuminer leur chemin et avancer avec certitude sur la voie de nos valeureux martyrs…»

Il convient de signaler que cette manifestation connaitra l’organisation de plusieurs activités importantes au niveau du Musée central de l’Armée/défunt président Chadli Bendjedid/1re RM, comme l’organisation d’exposition photographique et l’animation de conférences par des professeurs et de chercheurs en histoire, et ce, en commémoration de ce grand évènement, représentant une occasion pour commémorer les valeurs et les principes de notre glorieuse guerre de Libération et une date mémorable, à travers laquelle se consolide l’esprit d’appartenance nationale et se renforcent les liens de rapprochement et de fraternité entre les deux peuples frères, réunis par un passé commun, riche de victoires, d’héroïsme et de mémoire commune