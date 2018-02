20e anniversaire du Conseil de la nation : ConcrÃ©tisation de lâ€™exercice dÃ©mocratique

«Nous nous félicitons de la voie empruntée par le Conseil de la nation au cours des vingt dernières années. Nous nous félicitons également de sa présence effective sur le terrain et dans divers événements nationaux, et de sa contribution constructive à l’enrichissement de l’expérience parlementaire et à la promotion d’une image qui honore la performance parlementaire, conforte l’autorité de l’État et renforce sa crédibilité», a déclaré hier M. Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation, à l’occasion de la célébration du vingtième anniversaire de cette institution.

Dans une allocution prononcée, hier, devant le SG de la Présidence de la République, en sa qualité de représentant du Chef de l’Etat, le Premier ministre et la majorité des membres du gouvernement, le président de l’APN et autres hauts responsables de l’Etat, le président du Conseil de la Nation, qui a dressé un bilan positif de ces vingt dernières années, a également mis en relief le rôle de cette institution qu’il a qualifiée de «pionnière». «Elle continuera à l’être, assure-t-il, en remplissant les prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution en matière législative, de contrôle et parlementaire».

Aussi, les membres de la chambre haute du Parlement, poursuit M. Bensalah, continueront à assumer leurs responsabilités avec loyauté et dévouement. Ceci d’autant que le cadre juridique régissant l’accomplissement de leurs missions multiples a été complété par le règlement intérieur, ou par la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le gouvernement. A noter que l’événement tant solennel de commémoration du 20e anniversaire du Sénat a coïncidé avec le deuxième anniversaire de l’adoption de la nouvelle Constitution. M. Bensalah a tenu à exprimer toute sa gratitude au Président de la République pour son soutien permanent au Parlement, et plus particulièrement à l’institution qu’il dirige. Le président du Conseil de la Nation rappellera dans ce contexte que la deuxième chambre du Parlement a été instituée «dans des circonstances exceptionnelles sur le plan sécuritaire, social et économique». «L’Etat était quasiment absent, l’économie était à l’arrêt, la société était déchirée et le terrorisme régnait», a-t-il affirmé.

Cela dit, et face, dira-t-il, à cette situation critique, il était nécessaire de trouver une solution à la crise, et «grâce aux choix opérés par le Président de la République, le pays a renoué avec la sécurité et la stabilité, et les institutions constitutionnelles ont pu assumer pleinement leur rôle», a rappelé M. Bensalah. Le président du Conseil de la Nation a également dit assurer son soutien au programme présidentiel et qu’il continuera à « appuyer la politique de réforme qu’il a initiée. Nous disons enfin que nous avons l’honneur d’exprimer notre gratitude et celle de l’institution au Président de la République, l’artisan de la concorde, de la paix, de la réconciliation nationale et des réformes constitutionnelles.

C’est un honneur pour nous d’étendre cette assurance et reconnaissance à Son Excellence, pour son soutien au Conseil de la Nation et au Parlement et pour tout ce qu’il a fait en faveur de l’Algérie. Pour toutes ces considérations, nous avons décidé d’organiser la célébration du 20e anniversaire de l’institution du Conseil de la Nation, à travers laquelle nous voulons rappeler les réalisations accomplies en matière juridique et institutionnelle et rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi l’institution», a-t-il notamment déclaré. Soulignant que cet événement est placé sous le haut patronage du Président de la République, le président du Conseil de la Nation a exprimé l’infinie gratitude au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour avoir accepté d’honorer l’institution de son haut patronage.

Revenant au bilan de l’institution, le président du Conseil de la Nation fera part de sa satisfaction pleine et entière de voir son instance devenir, en l'espace de 20 ans, «une institution parlementaire à part entière» qui accomplit son rôle législatif en vertu d'un nouveau règlement intérieur définissant «avec précision» son action aux côtés des autres institutions de la République. «Aujourd'hui, alors que le pays s'est rétabli et que sa stabilité s'est consolidée, le Conseil de la Nation est devenu une institution parlementaire à part entière, une institution dotée d'une expérience et d'une expertise parlementaires riches, une institution régie par des lois bien élaborées, qui accomplit son rôle législatif aidée en cela par une administration et des cadres qualifiés, bien formés et expérimentés», a affirmé M. Bensalah.

Aussi et lors de ce parcours de deux décennies successives, le Conseil de la Nation a pleinement assumé son rôle en dépit des défis. Il s’est attelé à l’action de légiférer et au contrôle de l’action du gouvernement avec responsabilité. De même qu’il a examiné et adopté une série de textes de lois qui régissent aujourd’hui le pays, notamment ceux afférents aux réformes politiques, économiques et sociales initiées par le Président de la République. Les sénateurs ont aussi eu l’honneur de contribuer, plus d’une fois, avec les députés, à la révision de la Constitution. D’abord, la révision constitutionnelle qui a consacré tamazight en tant que langue nationale en 2002, puis celle de 2008 qui est venue consacrer l’immunisation des symboles de la Révolution et des constantes de la Nation, promouvoir les droits des femmes et consacrer le droit souverain du peuple à choisir librement ses gouvernants. Les membres du Conseil de la Nation ont ensuite adopté la Constitution du 7 février 2016 qui a ouvert la nouvelle ère dans l’exercice démocratique et la réalisation de l’équilibre entre les institutions constitutionnelles du pays. Et c’est par rapport à l’importance de la date du 7 février pour le Parlement et l’Algérie qu’il a été choisi de célébrer le 20ème anniversaire de l’institution du Conseil de Nation en ce jour de célébration du deuxième anniversaire de la promulgation de la nouvelle Constitution. A noter qu’en ces 20 ans, le Conseil de la Nation est passé par plusieurs phases importantes, à commencer par celle de la construction au cours de laquelle il a adapté son mode de fonctionnement aux développements qu’a connus l’Algérie. Chaque renouvellement de sa composante humaine était l’occasion de valoriser l’expérience acquise, en capitalisant les connaissances et l’expertise des nouveaux membres à travers les mandats successifs, et de tirer des enseignements des expériences parlementaires réussies de par le monde. «Au cours de cette phase, le Conseil de la Nation s'est employé activement à adapter son mode de fonctionnement aux réformes politiques successives réalisées en Algérie sous la direction éclairée du Président de la République, à la lumière des révisions constitutionnelles successives et des lois ordinaires et organiques qu'il a initiées», a-t-il relevé.

«Telle a toujours été la ligne suivie par les membres du Conseil de la Nation pour définir leurs positions à l'égard des différents textes qui leur ont été soumis, qu'il s'agisse de le révision de la Constitution ou des amendements introduits aux différentes lois organiques et ordinaires, notamment les lois de finances, la loi relative à la concorde civile et à la réconciliation nationale, la loi électorale, la loi sur les partis politiques et la loi relative à l'élargissement de la représentation des femmes dans les assemblées élues, ou aux centaines d'autres lois examinées et adoptées par les membres du Conseil de la Nation», a assuré M. Bensalah. Le président du Conseil de la Nation a exprimé son «infinie gratitude aux collègues des différentes sensibilités politiques pour les efforts qu'ils ont consentis en vue de doter le pays d'un important arsenal juridique», tout en faisant part de la «pleine disponibilité» de l'institution «à accueillir favorablement toutes les initiatives en accord avec la Constitution et les grandes orientations du programme de réformes initié par le Président de la République». Il a également indiqué saisir cette opportunité pour exprimer la «ferme détermination» du Conseil de la Nation «à incarner le nouveau rôle» qui lui est dévolu par la Constitution, «notamment au niveau local mais aussi en ce qui concerne les prérogatives législatives dans les domaines consacrés par la Constitution, à promouvoir et à renforcer la coordination avec les institutions constitutionnelles que sont l'Assemblée populaire nationale et le Gouvernement». «Nos efforts se poursuivront à l'avenir par des actions visant à se rapprocher davantage des citoyens pour être à l'écoute de leurs préoccupations», a-t-il encore assuré.

Soraya Guemmouri

Lettre de reconnaissance au Président Abdelaziz Bouteflika pour ses efforts en faveur de l’Algérie

Lors de la cérémonie de célébration du vingtième anniversaire de l’institution du Conseil de la Nation et du deuxième anniversaire de la nouvelle Constitution, une lettre de reconnaissance a été adressée au Président de la République pour son soutien au Conseil de la Nation et au Parlement et pour tout ce qu’il a fait en faveur de l’Algérie. Dans cette lettre, lue par la sénatrice Nouara Saadia Djaafar, le Conseil de la Nation a mis en relief tous les efforts consentis par le Chef de l’Etat en termes de consolidation du travail législatif. Le Président de la République a ouvert de nouveaux horizons en libérant les initiatives notamment en faveur de cette deuxième chambre parlementaire, est notamment mis en exergue dans cette lettre. Poursuivant la lecture de la lettre de reconnaissance, la sénatrice s’est exprimée à propos des nombreux acquis réalisés sous la direction judicieuse du Chef de l’Etat. Elle mettra l’accent de prime abord sur son combat contre «la Fitna» durant la tragédie nationale, et ce, à travers l’instauration de la concorde civile approuvée par le peuple. Elle évoquera également le projet de réconciliation nationale qu’elle qualifie de «démarche ingénieuse» ayant mis un terme à toutes les dissensions et qui inspirent désormais de nombreux pays. Mme Nouara Djaâfar a également rappelé que «le Chef de l’Etat a également ouvert de nombreux chantiers de réformes». «C’est lui qui a consolidé les principes identitaires de la nation dans la loi fondamentale du pays en instaurant Yennayer comme une fête nationale». «Il a libéré l’Algérie de sa dette et redynamisé l’appareil diplomatique dans le concert des nations», a-t-elle poursuivi, mettant en relief que «le peuple et le Conseil de la Nation lui sont reconnaissants».

S. G.