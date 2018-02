DeuxiÃ¨me anniversaire de lâ€™adoption de la constitution amendÃ©e : un renouveau rÃ©publicain fort

L’Algérie a célébré, hier, le deuxième anniversaire de l’adoption de la Constitution de 2016, qui est venue «couronner» un long processus de réformes politiques, initié par le Président de la République, cinq ans auparavant, dans l’optique de «consolider» l’État de droit et de «renforcer» l’unité nationale.

Le 7 février 2016, les deux chambres du Parlement avaient en effet voté, à la majorité écrasante (499 voix pour, 2 voix contre et 16 abstentions), en faveur du projet de loi portant révision constitutionnelle, le Président Bouteflika ayant privilégié cette voie au détriment du référendum. La nouvelle Loi fondamentale du pays comprend, de l’aveu des observateurs, y compris au sein de l’opposition, plusieurs avancées en matière d’exercice démocratique et de promotion des droits de l’homme, et la protection des droit et des libertés, sans oublier la question identitaire symbolisée par l’officialisation de la langue amazighe. Mais pas que, cependant. L’article 4 souligne clairement, à ce propos, que l’État «œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques», en usage sur le territoire national, et annonce la création de l’Académie algérienne de la langue amazighe, placée auprès du Président de la République. D’ailleurs, cette instance, composée d’experts avérés dans la question, devra être opérationnelle d’ici le mois de juin prochain, et aura pour mission de «réunir les conditions de la promotion» de l’amazigh.



L’État de droit consolidé par des amendements novateurs



L’alternance au pouvoir, la consécration des droits de l’opposition ou encore le renforcement de l’indépendance de la justice. Autant d’acquis qui sont appelés à être concrétisés sur le terrain. Ainsi donc, l'alternance «démocratique» par la voie des urnes est désormais confortée, à travers la réélection du Président de la République une seule fois. À la faveur en effet de la révison constitutionnelle de 2016, le Chef de l’État ne pourra briguer un troisième mandat et ne sera rééligible qu’une seule fois, et surtout, et dans le but de la protéger, cette disposition est exclue de toute révision constitutionnelle. Concernant la législation par voie d’ordonnance, celle-ci a été limitée aux «seuls cas d'urgence» durant les vacances parlementaires (juillet et août), tandis qu’à propos du nomadisme politique, le texte amendé institue, au niveau du Parlement, des sanctions sévères, en l’occurrence la perte du mandat parlementaire. Toujours au niveau du Parlement, il n’y aura désormais qu’une seule et unique session annuelle d’une durée de dix mois. En matière de contrôle législatif de l'action gouvernementale, l’article 84 fait état de l’obligation faite au Premier ministre de présenter, annuellement à l'Assemblée populaire nationale, une déclaration de politique générale. Le pouvoir législatif et son contrôle sur l’action du gouvernement est également renforcé dans la nouvelle Loi fondamentale, qui indique, entre autres, que la majorité parlementaire sera consultée par le Président de la République, pour la nomination du Premier ministre.

La démocratie pluraliste et les libertés consacrées



Par ailleurs, la nouvelle Constitution donne la possibilité à l’opposition parlementaire de saisir le Conseil constitutionnel sur les lois votées par le Parlement.

Au registre des libertés démocratiques, la Loi fondamentale du pays garantit la liberté de manifestation pacifique et la liberté de la presse, ainsi que le droit d'accès aux informations et données, et de leur circulation, alors qu’au sujet de la consécration de l’indépendance de la justice, le texte énonce, entre autres, la prohibition de toute intervention dans le cours de la justice, l’inamovibilité du juge du siège dans le cadre de la loi et le renforcement de l’autonomie du Conseil supérieur de la magistrature.

Parmi les dispositions prises au profit des justiciables, il est notamment proclamé le caractère exceptionnel de la détention provisoire. Concernant les nouvelles dispositions destinées à conforter la «crédibilité» et la «régularité» des élections, la Constitution révisée a prévu la mise en place d’une Haute instance indépendante de surveillance des élections, laquelle a déjà entamé sa mission en 2017, à l’occasion des élections législatives du 4 mai et des élections locales du 23 novembre. Cela dit, certains articles contenus dans la nouvelle Constitution ont fait preuve de réserves soulevées ici et là. On pense plus particulièrement à l’interdiction faite aux Algériens, qui ont une autre nationalité que celle de leur pays d’origine, d’accéder aux hautes fonctions de l’État, ce qui représente une quinzaine de postes à responsabilités.

