Projet de loi sur le commerce Ã©lectronique Ã  lâ€™APN : Mme Imane Houda Faraoun : Â« Tous les secteurs ont Ã©tÃ© associÃ©s Â»

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Imane Houda Faraoun, a indiqué, hier, que tous les secteurs concernés ont été associés à l’élaboration du projet de loi sur le commerce électronique. En effet, le ministère du Commerce, celui des Finances et le ministère de la Justice ont, chacun, apporté sa contribution pour l’enrichissement du texte. Mme Faraoun, qui intervenait devant les élus de la nation, lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale, sur le ce projet de loi, a précisé que des cadres de ces départements ministériels ont participé à l’élaboration de la toute première monture du projet. Elle précise également que tous les ministres de tous ces secteurs ont participé au débat et à l’enrichissement du projet, lors de sa présentation au gouvernement. «Ce projet a été présenté devant le gouvernement une dizaine de fois, avant qu’il ne soit approuvé par le Conseil des ministres», a-t-elle souligné.

S’agissant de la particularité du texte, Mme Faraoun a fait savoir que ce dernier définit uniquement le volet électronique du commerce et ne touche pas au principe du commerce. «La loi sur le commerce et le code pénal, et les textes organiques y afférents s’appliqueront également aux commerçants et aux consommateurs qui utilisent les moyens électroniques comme modes de transactions», a-t-elle dit.

Elle souligne également que «le projet de loi sur le commerce électronique encadre seulement les particularités relatives aux échanges commerciaux via internet».

La ministre a précisé également que le projet de loi est inspiré, à l’instar de toutes les lois sur le commerce électronique dans le monde, de la «loi type des Nations unies sur le commerce électronique», adoptée en 1996 par la commission des Nations unies sur le droit commercial international.

La ministre a insisté en outre sur la nécessité de faire la distinction entre le commerce électronique, et le paiement électronique. Selon elle, «le paiement électronique n’est qu’un moyen de paiement qui pourrait être utilisé dans les transactions électroniques».

Au sujet du caractère pénal de plusieurs articles de ce projet, la ministre a justifié ce fait, par «la nécessité de protéger le consommateur» qui est le premier objectif du texte. Selon elle, toutes les lois relatives au commerce dans le monde visent à protéger les consommateurs, et non pas le fournisseur. Ainsi, souligne-t-elle, pour généraliser le commerce électronique, il faudrait que les gens aient confiance en ce type de commerce. «Cette confiance ne peut être instaurée qu’à travers une loi qui protège le consommateurs contre les fraudeurs», a-t-elle expliqué.



Les plateformes de paiement électronique domiciliées au niveau des banques et d’Algérie Poste



Concernant l’intermédiaire électronique, et les points de relais, Mme Faraoun a rappelé que le projet de loi stipule que les plateformes de paiement électronique seront domiciliées au niveau des banques algériennes et d’Algérie Poste.

Concernant l’intermédiaire électronique, elle a précisé que cette solution «ne nous convient pas», car il s’agit d’un investissement qui ne génère aucune valeur ajoutée pour l’économie nationale. La ministre a fait savoir, par ailleurs, que le projet de loi ne restreint en aucun cas l’activité du commerce électronique, d’autant plus qu’il ne prévoit que deux conditions seulement pour l’exercice de ce type de commerce.

«La première condition, précise la ministre, concerne la nécessité pour le fournisseur de s’inscrire au registre du commerce». Quant à la deuxième condition, Mme Faraoun précise qu’il s’agit de l’obligation de l’hébergement du site du fournisseur en Algérie sur une plateforme (.dz), soulignant que l’octroi d’un site algérien est gratuit et fourni par le CERIST. Concernant la protection des données et informations personnelles, la ministre a précisé qu’un autre projet portant sur la protection des données personnelles a été approuvé par le Conseil des ministres et sera présenté prochainement au Parlement par le ministre de la Justice. Au sujet de la prolongation des délais de renvoi des articles par les clients, la ministre a précisé que le texte prévoit un délai de deux jours, et la commission de l’APN a proposé de le prolonger à quatre jours. Cependant, l’envoi de la marchandise n’est pas limité par une durée, et peut se faire avec d’autres opérateurs qu’Algérie Poste. Mme Faraoun a invité, à cette occasion, les jeunes à saisir cette occasion pour créer des entreprises de transport pour la livraison des produits achetés par internet.



Les députés appellent à protéger les données personnelles



Il convient de rappeler que le projet de loi relative au commerce électronique a été présenté lundi par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, au débat, par les membres de l’Assemblée populaire nationale. Ces derniers ont mis l’accent sur la nécessité d’associer tous les départements ministériels concernés par le commerce électronique. Ils ont soulevé également la nécessité pour les banques de se moderniser et de s’adapter aux dernières technologies de l’information et de la communication.

Dans son intervention, le député Slimane Sadaoui, du Front de libération nationale (FLN), s'est interrogé sur les mesures prises pour protéger les données personnelles des opérateurs économiques, dans le cadre du commerce électronique. Le député a également soulevé la question de la confiance entre l'entreprise commerciale et le consommateur ou le client, en allusion aux entreprises fictives qui pullulent sur la Toile, insistant sur l'importance du développement technologique pour la maîtrise du commerce électronique. M. El-Houari Tighersi, de la même formation politique, a axé son intervention sur les limites de l'infrastructure technologique, du réseau de téléphonie et l'absence de la culture électronique.

La députée Fatima Karma, du Rassemblement national démocratique (RND) a, pour sa part, mis l'accent sur la nécessité d'intégrer le paiement électronique et de développer les systèmes bancaires, appelant à la coordination entre les ministères concernés et à la mise sur pied d'une commission multisectorielle chargée de suivre les échanges dans le cadre du commerce électronique.

Le député Lakhder Benkhelaf (Union Ennahda-Adala-Bina) a estimé qu'une bonne exploitation du commerce électronique permettra de générer des revenus fiscaux supplémentaires et d'absorber les liquidités circulant sur le marché parallèle, insistant sur l'importance du «contrôle» des transactions électroniques. La députée Khoumri Beldia (même groupe parlementaire) a plaidé pour la création d'une instance souveraine chargée de l'uniformisation de la législation, s'interrogeant sur la manière de réception des revenus du commerce électronique par les banques. Noura Chetouh, députée du Mouvement de la société pour la paix (MSP), a appelé «au retrait du projet de loi, afin de l'enrichir et de le soumettre au ministère du Commerce», mettant en avant l'importance de la coordination entre les ministères concernés, à savoir le Commerce, la Justice, les Finances et les Affaires religieuses.

Salima Ettouahria