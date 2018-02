Lâ€™ambassadeur de la RASD Ã  lâ€™APN : Appel aux pays arabes Ã  rÃ©unifier les rangs

L’ambassadeur la République arabe sahraouie démocratique, Bachraya Hamoudi Bayoune, a appelé, hier à Alger, les pays arabe, notamment les royaumes arabes du Golfe à réunifier les rangs pour mettre un terme à la colonisation du territoire sahraoui, occupé depuis plus de 40 ans.

Lors d’une séance de dialogue et de discussion sur la cause sahraouie, à l’APN, organisée par la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'APN, l’ambassadeur a remis en question la partie prenante des pays du Golfe contre les revendications légitimes du peuple sahraoui qui appelle depuis 1975 à l’autodétermination et à organiser un référendum qui détermine le destin des Sahraouis sur son territoire, plus de 80% du territoire sont occupés, en spoliant ses richesses naturelles.

Après avoir réitéré sa gratitude à l’Etat algérien, qui maintient sa position vis-à-vis la cause sahraouie, l’ambassadeur a rappelé «la main prédominante de la France et sa manipulation du Royaume marocain pour que la cause sahraouie ne voie pas le jour», afin de spolier les richesses naturelles des Sahraouis.

Il a rappelé : «Nous avons cessé le feu en 1991, parce que nous voulons la paix, et si nous voudrions reprendre la guerre, l’arme est sur la table».

Dans ce cadre, le représentant de la RASD en Algérie a indiqué que «le peuple sahraoui, notamment la jeunesse, veut lever l’arme» pour récupérer le territoire.

Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’étranger à l'APN, Abdelhamid Si Afif a précisé que «la cause sahraouie est l’une des priorités importantes» de sa commission, réitérant le soutien indéfectible de l’Algérie à la cause sahraouie, car «liée à l’une des importantes causes régionales et internationales».

Lors de son allocution, le président de la commission a dit : «Nous souhaitons que le nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, M. Horst Köhler, réussisse dans sa mission».

Hichem Hamza