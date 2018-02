GrÃ¨ve du Cnapeste Ã  BÃ©jaÃ¯a : Deux commissions techniques du ministÃ¨re de lâ€™Ã©ducation Ã  pied dâ€™Å“uvre

Deux commissions techniques composées d’inspecteurs centraux du ministère de l’Education sont depuis hier à pied d’œuvre à Bejaia afin d’aider au règlement d’éventuelles situations de blocage d’ordre financier, administratif ou pédagogique et qui soit de nature à favoriser la suspension de la grève illimitée, déclenchée par le syndicat du Cnapeste depuis plusieurs jours déjà, a indiqué Brahim Bader, directeur de wilaya du secteur.

La première commission, à caractère purement pédagogique, a commencé à sillonner les établissements, notamment ceux impactés par la grève, pour faire une évaluation précise de l’avancement des programmes scolaires et proposer de façon concertée des solutions concrètes susceptibles d’aider à l’achèvement des programmes dans les temps, a-t-il précisé.

Dans cet ordre d’idée, des enseignants suppléants, notamment des retraités du secteur, ont déjà été engagés afin de suppléer certains grévistes, a-t-il ajouté, soulignant, toutefois, que leur rappel n’est pas pour remplacer le personnel réfractaire. «Il s’agit d’une aide transitoire pour éviter les retards», a-t-il tenu à souligner, relevant, par ailleurs, que des mises en demeure ont été adressées aux enseignants frondeurs pour qu’ils reprennent leur travail et ce, a-t-il dit, conformément à la décision de justice qui a considéré cette grève illégale.

Le deuxième commission, composée de compétences administratives et financières, en fonction au ministère et dans les directions éducatives de certaines wilaya, a pris sur elle de vérifier et de contrôler les procédures et les documents de travail courant dans la wilaya et de tenter de débloquer toutes les situations contentieuses ou en suspens, notamment les cas inhérents au versement des salaires et des indemnités.

Son expertise est de nature à traiter toutes les situations de blocage, a-t-il expliqué. Dans une conférence de presse, animée au siège de sa direction, M. Bader s’est montré rassurant quant au fonctionnement du secteur lequel, malgré les difficultés et les contraintes de conjonctures, a relevé les défis qui lui étaient impartis, notamment l’assainissement de toutes les situations financières et administratives, qui en font un modèle dans le pays.

«Qu’il s’agisse des recrutements des promotions de remplacements de postes vacants ou sur congé de maladie, des arriérés de salaires ou de nouvelles situations, il ne reste aucune situation en suspens au niveau de la direction, le tout ayant été acté et mandaté à l’adresse des services du contrôle financier et du Trésor», a-t-il soutenu.

«D’ici au mois de mars tout sera régularisé», a-t-il affirmé, attribuant les retards aux procédures administratives courantes, notamment dans leur volet en rapport avec le versement des budgets, notamment les subventions complémentaires, et les décalages induits dans la prise en charge des personnels enseignants et administratifs. (APS)