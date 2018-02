PT : Vers une nouvelle initiative

Le Parti des travailleurs a indiqué hier que sa secrétaire générale, Louisa Hanoune, dévoilera la semaine prochaine les contours d'une initiative politique adoptée «à l'unanimité» par les membres du Comité central. Réuni en session ordinaire, le Secrétariat du Bureau politique du PT, a précisé, à cet effet, dans un communiqué que «le Comité central, qui a déterminé la forme et le contenu de l’initiative politique, a mandaté le bureau politique afin de la finaliser. La Secrétaire générale annoncera les contours de cette initiative lors de la prochaine réunion du BP qui se tiendra le mercredi 14 février».

Sur le volet social, le secrétariat du Bureau politique du PT a exprimé «ses plus grandes inquiétudes» quant aux «menaces», selon les termes de son communiqué, qui visent «à remettre en cause les subventions de l'Etat pour plusieurs produits de première nécessité ainsi que d'autres produits de consommation (eau, carburants, santé, logements) sous prétexte de ciblage».

Il a, en outre, appelé à «répondre favorablement aux revendications socio-professionnelles posées dans plusieurs secteurs d'activité et plus particulièrement dans le secteur de la santé qui connaît une grève des médecins résidents depuis plus de trois mois».

Par ailleurs et sur le plan économique, évoquant les aides accordées par l'Etat dans le cadre des différents programmes d'aide à

l'investissement, cette formation politique a estimé que ces aides «n'ont pas donné les résultats escomptés dans l'industrie», ce qui appelle, selon elle, «des mesures et des corrections courageuses et hardies» et l'établissement d'un bilan de l'ensemble des opérations de privatisation/partenariat réalisées sous couvert d'investissement». (APS)