Qualifiant la supposÃ©e coordination de Â« dÃ©rive politique Â» : M.â€ˆSaÃ¯d Bouhadja recadre la dÃ©marche dâ€™un dÃ©putÃ©

La supposée coordination du soutien à la candidature du Président de la République pour un cinquième mandat est une «dérive politique». Le propos est du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Saïd Bouhadja.

Il fera ainsi comprendre dans ses déclarations à la presse, hier en marge de la cérémonie de célébration du 20e anniversaire de la création du Conseil de la nation que l’agitation du député d’Annaba du FLN, Baha Eddine Tliba, ne répond non seulement à aucune éthique politique que fait sienne ce parti leader sur l’échiquier national mais aussi elle s’inscrit dans «le non-respect de la hiérarchie politique».

Comment peut-il en être autrement lorsqu’on sait que le même député, Tliba, a introduit dans sa prétendue coordination des noms de personnalités parmi lesquelles l’on retrouve plusieurs «poids lourds» de la scène politique, sans même les consulter. C’est d’ailleurs le cas pour M. Bouhadja qui a manifestement fait état de son courroux : «Mon nom a été introduit à mon insu au sein de cette coordination», a affirmé M. Bouhadja. Non seulement il se démarque entièrement de la prétendue coordination sus citée, mais aussi il n’exclut pas de poursuivre son initiateur, Tliba, en justice. Le troisième personnage de l’Etat envisage en effet de déposer plainte contre le député du FLN. Aussi, le président de l’APN ne manquera pas de mettre en relief le fait que face aux agissements du député d’Annaba, «l’institution politique va agir contre cette dérive». M. Saïd Bouhadja est la seconde personnalité à nier toute relation avec ladite coordination prônant le soutien à la candidature du Président de la République à un cinquième mandat. Le premier à réagir de la sorte n’est autre que l’ancien Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, qui, lui aussi, s’est dit «surpris» de voir son nom figurer parmi les signataires de l’initiative en question. Comme rapporté par des confrères, M. Sellal a ainsi tenu à déclarer que son nom a été ajouté à son insu. Du côté de la direction du FLN, le SG du parti a sévèrement chargé le député Tliba au cours d’une conférence de presse qu’il a animée mardi dernier à Alger. M. Djamel Ould Abbès a qualifié de «grossière» la gesticulation de Tliba et annoncé qu’il sera traduit en commission de discipline, devant la commission centrale de discipline qui vient tout juste d’être installée. Pour le SG du FLN, la supposée coordination de Tliba «n’est que du vent», «Rrih Fi berrima», a-t-il ironisé en arabe dialectal.

«Les présumés signataires de la liste ont démenti l’information, à leur tête les deux anciens présidents de l’organe exécutif, MM. Abdelmalek Sellal et Abdelaziz Belkhadem, outre le président de l’Assemblée nationale M. Saïd Bouhadja, ainsi que d’anciens ministres et des ministres en exercice».

Pour le SG du FLN, la question de la candidature du Président de la République à un cinquième mandat «n’est pas à l’ordre du jour» et ne pourra être tranchée que par le Président de la République». M. Ould Abbès persiste et signe en affirmant que le député Tliba «a tenté de déstabiliser le parti et à semer le doute». Il soutient en outre «l’existence d’arrière-pensées derrière cette initiative». Outre le député d’Annaba qui «aura à répondre de ces actes devant la commission centrale de discipline», cinq autres militants du FLN seront également convoqués par cette commission pour les mêmes griefs «a affirmé en outre le SG du FLN, sans toutefois cité nommément les concernés. Pour ce qui est de Baha Eddine Tliba, il rappellera que la direction du parti «l'avait averti, il y a une semaine, de ne pas évoquer la question du 5e mandat», au sujet de laquelle le SG du parti avait donné des instructions «interdisant aux membres et élus du parti d'évoquer cette question». «Des parties aux desseins occultes veulent déstabiliser l'unité du parti et brouiller les cartes, comme en 2004», affirmant que la direction du parti «ne le permettra jamais et veillera à la sauvegarde de l'unité du FLN et de l'Algérie», a-t-il soutenu.

Karim Aoudia