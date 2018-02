M. GaÃ¯d Salah inspecte des unitÃ©s mobilisÃ©es aux frontiÃ¨res : Renforcement des capacitÃ©s opÃ©rationnelles

«Lors de son 4e et dernier jour de visite à la 6e Région militaire, et après l'inspection de plusieurs unités mobilisées le long de la bande frontalière sud du pays, le général de Corps d'armée, Gaïd Salah, a inspecté quelques unités de la garnison de Tamanrasset, avant de présider une réunion de travail au siège du commandement de la Région», précise le communiqué.

A l'entrée du siège de la Région, et «par fidélité aux sacrifices des valeureux martyrs et moudjahidine de la glorieuse Révolution de libération, le général de Corps d'armée a observé, en compagnie du général-major Meftah Souab, Commandant de la 6e Région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du moudjahid, Hibaoui El-Ouafi, dont le nom est porté par le siège du commandement de la Région, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorant sa mémoire et récité la Fatiha «. A la Base Aérienne de Tamanrasset, le chef d'Etat-Major de l'ANP a présidé la cérémonie d'inauguration de la deuxième piste d'atterrissage dont la réalisation «vise à rehausser les capacités opérationnelles de cette grande Base», note la même source. Le général de Corps d'armée a «visité, par la suite, l'Ecole des Cadets de la nation où il a suivi, à l'entame, un exposé présenté par le commandant de l'Ecole, avant de procéder à l'inspection de ses différentes infrastructures administratives et pédagogiques». Par la même occasion, il a «tenu une rencontre avec les cadres, les professeurs et les cadets de l'Ecole, avec lesquels il s'est longuement entretenu, notamment sur l'aspect pédagogique, avant de prononcer une allocution d'orientation, dans laquelle il a rappelé la décision historique de Son Excellence, le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, par laquelle les dix Ecoles des Cadets de la Nation ont été créées». Pour le chef d'état-major de l'ANP, il s'agit d'«une décision qui établit l'égalité des chances pour toutes les catégories des enfants du peuple algérien et avec laquelle se renforce l'appareil de formation de l'ANP par un nouvel édifice qui formera une génération d'élites pleines de valeurs et fière des gloires et des exploits de leurs valeureux aïeux», relève la même source. «Ceci est une honorable occasion, par laquelle il m'est très agréable aujourd'hui, de visiter l'Ecole des Cadets de la nation à Tamanrasset pour la deuxième fois pendant cette année scolaire 2017/2018, et rencontrer ses cadres, ses professeurs et ses Cadets, qui s'honorent d'appartenir à ce pôle leader d'enseignement, à travers lequel, nous avons accompli, comme vous le savez tous, le projet de création de dix Ecoles des Cadets de la Nation», a affirmé le vice-ministre de la Défense. Il s'agit, a-t-il fait valoir d'»un projet qui a fait revivre cette prestigieuse et historique Institution avec une nouvelle apparence et une nouvelle appellation mais qui continue de garder, avec grande fierté et dignité, les mêmes valeurs et principes, et les mêmes nobles objectifs et finalités, grâce, et je le réitère encore, à la décision historique de Son Excellence, le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense Nationale, stipulant la relance de cette structure d'enseignement et de formation». «Je me dois, en cette honorable occasion, d'exprimer ma gratitude pour la ferme détermination que j'ai constatée chez l'ensemble des membres de cette Ecole, Commandement, cadres et cadets, à remporter l'enjeu d'un enseignement abouti et d'une formation bénéfique, accompagnés de principes justes et de discipline stricte, à la hauteur de l'essence et des dimensions de cette honorable initiative», a-t-il affirmé. M. Gaid Salah a «écouté par la suite, les interventions des professeurs et des cadets, qui ont exprimé leur fierté et honneur d'appartenir à ce pôle d'enseignement et de formation prometteur», ajoute le communiqué. Lors d'une réunion au niveau du siège du commandement de la Région, en présence de l'état-major de la Région, des commandants des secteurs opérationnels et leurs états-majors, ainsi que des responsables des services de sécurité et des commandants des unités, il a «suivi un exposé présenté par le Commandant de la Région sur la situation sécuritaire prévalant dans le territoire de compétence, ainsi que d'autres présentations faites par des commandants des secteurs opérationnels et des responsables des différents services de sécurité, pour prononcer ensuite une allocution d'orientation dans laquelle il a réitéré le rôle efficace des unités déployées le long de la bande frontalière dans la sécurisation du Pays et sa protection de tous les fléaux et les dangers, notamment le terrorisme, la criminalité organisée et la contrebande dans toutes ses formes». «Il est primordial de réitérer et de rappeler encore une fois, devant vous aujourd'hui en tant que cadres et commandants, qu'il est du devoir de tous, chacun à son poste de travail, notamment ceux qui sont mobilisés, de jour comme de nuit, avec une ferme détermination, sur les rampes et les frontières, je dis bien, il leur incombe de faire du devoir d'anticipation des menaces, de les contrecarrer, un comportement professionnel systématique et spontané, ainsi qu'un principe pratique et avisé qui prend en charge la mission de préserver la nation et assure sa protection, en maintenant une surveillance permanente et rigoureuse des frontières, à travers l'emploi rationnel et adéquat de tous les potentiels et moyens mis à disposition», a souligné le chef d'Etat-Major de l'ANP. «Nous continuerons au sein de l'ANP, à fournir le maximum d'effort au service de l'Algérie et de sa sécurité, avec l'appui de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, et à la lumière de ses orientations, je saisis cette honorable occasion pour féliciter tous les efforts consentis au niveau de la 6e Région militaire, pour valoriser les résultats obtenus dans plus d'un domaine, et j'affirme que rien ne peut être obtenu sans travail dévoué et sans effort laborieux et fructueux. Car le rang des protecteurs de la nation, qui veillent à sa sécurité et sa stabilité, est un rang éminent devant Allah le Tout-Puissant, alors ayez bonne conscience dans cette vie, et les bonnes grâces d’Allah le Tout-Puissant dans l’autre, car sera récompensé celui qui a œuvré», a-t-il affirmé. Le général de Corps d'armée a donné, par la suite, un «nombre de consignes, exhortant l'ensemble à leur bonne exécution, au service de l'ANP, et à la préservation de son état-prêt permanent», indique le communiqué. (APS)

-------------------////////////////////////////

Hommage au chahid Chelda Boulenoir



La wilaya de Tlemcen a commémoré hier le 59e anniversaire de la mort du moudjahid Chelda Boulenoir au Complexe sportif de proximité qui porte son nom à Hai Ain Defla, dans la commune de Chetouane. Cette cérémonie de commémoration, organisée par la direction de wilaya des moudjahidines et celle de la jeunesse et des sports, a permis de mettre en exergue les qualités et sacrifices du chahid. Le directeur des moudjahidine, Afif Hachemi, a souligné, dans son intervention, que le chahid Chelda Boulenoir, né en 1925, dans la commune de Bensekrane, avait rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN), en 1955, pour activer dans les zones de Ouzidane, Agadir et Safsaf, à Tlemcen. Il fut chargé de la collecte des fonds. Le chahid a été promu à plusieurs grades jusqu’au grade de commandant avant de mourir au combat, à Hai Safsaf, le 28 janvier 1959. Pour sa part, l’universitaire de l’institut d’histoire de Tlemcen, Baroudi Salah, a indiqué que le martyr a milité au sein du PPA puis du MTLD avant de répondre à l’appel du devoir en 1955. La cérémonie a été marquée par le montage d’une exposition de photos de chouhada, ainsi que par la présentation d’une conférence sur la vie et les activités du chahid. Sa fille, Mansouria, et d’autres moudjahidine ont été honorés à cette occasion. (APS)