Tourisme : Moteur de dÃ©veloppement socio-Ã©conomique

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri, a pris part à Dacca (Bangladesh) à l'ouverture des travaux de la 10e session des ministres du Tourisme des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), indique un communiqué du ministère. Dans une allocution lors des travaux de cette session organisée sur le thème «Promotion de l'intégration régionale par le tourisme», M. Mermouri a mis l'accent sur l'importance du tourisme dans le monde en tant que moteur de développement socio-économique, réitérant ainsi «le soutien de l'Algérie à El Qods, capitale du tourisme des jeunes en 2018».

Il a été procédé lors de cette session à la sélection des capitales touristiques de l'OCI à savoir Dacca (Bangladesh) en 2019 et Qabala (Azerbaïdjan) en 2020, outre la présentation du bilan des activités du Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays islamiques à Ankara (Turquie). D'autre part, les ministres du Tourisme de l'OCI ont réitéré «leur engagement à mettre en œuvre les dispositions du plan d'action de l'Organisation à l'horizon 2025», tout en soulignant «le rôle du tourisme dans le renforcement des échanges culturels et la vulgarisation du patrimoine historique et islamique en vue de donner une meilleure image de l'islam». Les participants à cette rencontre ont approuvé le rapport relatif à la mise en œuvre des cadres de développement et de coopération en matière de tourisme entre les pays membres.

S'étendant sur une superficie de 100 m2, le stand algérien réservé opte pour un design conciliant modernité et authenticité et doté des moyens nécessaires en vue de permettre aux exposants nationaux de promouvoir la destination Algérie «dans les meilleures conditions», a indiqué la même source.

Il s'agit d'assurer les conditions à même de promouvoir l'image de l'Algérie en tant que destination touristique, en mettant en avant ses atouts touristiques, notamment le Sahara à la «beauté» exceptionnelle et unique, les vestiges de l'empire romain, les plus nombreux au monde après ceux de l'Italie ainsi que le produit religieux, dont le circuit «St Augustin», très prisé par les touristes italiens. Afin d'insuffler une dynamique au niveau du stand algérien, une équipe de trois artisans animera tout au long de la manifestation des ateliers dans le but d'attirer les visiteurs au stand. (APS)