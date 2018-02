AmÃ©lioration du service public de lâ€™eau : Un plan dâ€™action pour BÃ©jaÃ¯a

Une séance de travail consacrée à la situation du service public de l’eau dans la wilaya de Béjaïa a été présidée mardi dernier par le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, au siège de son département ministériel. Cette réunion s'est tenue dans le cadre du suivi de la situation du service public de l’eau dans les wilayas enregistrant des difficultés en matière d’approvisionnement en eau potable et en prévision de la saison estivale 2018.

La rencontre, à laquelle ont pris part le wali de Bejaia, Mohamed Hattab, et les intervenants dans la gestion du service public de l’eau au niveau central et local, a permis d’évaluer l’état de l’alimentation en eau potable à travers les 52 communes que compte cette wilaya, et ce, aussi bien sur le plan de l’exécution des différents programmes de développement que celui de la gestion du service public de l’eau. L’examen de la situation du service public de l’eau à travers la wilaya de Bejaia indique qu’en matière de distribution d’eau, 11 communes, soit 540.000 habitants, sont alimentées au quotidien alors que 41 communes, soit 460.000 habitants, sont alimentées en 1 jour sur 2, voire plus. L’objectif tracé par le secteur des Ressources en eau est de passer à une distribution au quotidien avec des plages horaires confortables pour la totalité des communes.

Pour ce faire, un programme de développement comprenant une batterie d’actions est mis en route et porte essentiellement sur des travaux de raccordement au barrage de Tychi-Haf pour certaines communes, sur la réhabilitation des captages et sources pour d’autres et sur la mise à niveau des réseaux d’eau potable et systèmes hydrauliques à travers toute la wilaya. Selon le ministère, le défi est réalisable d’autant plus que la ressource en eau est disponible et les financements sont mobilisés. Ainsi, ce programme est structuré en trois échéances. Pour la première échéance, fixée à la saison estivale 2018, un engagement est pris pour ramener 24 communes à une alimentation au quotidien dont 17 sont concernées par le transfert à partir du barrage de Tichy-Haf, fait savoir la même source en soulignant que les travaux de raccordement sont en voie d’achèvement.

Concernant les autres communes, elles nécessitent des opérations de mises à niveau des réseaux et des installations hydrauliques et elles sont prises en charge dans les différents programmes de développement, explique-t-on. Pour ce qui est de la deuxième échéance du programme, elle est fixée à la fin de l’année 2018 et concerne 11 communes nécessitant des travaux de mise à niveau des réseaux pour lesquels les financements sont octroyés et les travaux sont en cours de lancement. Quant à la dernière échéance fixée à l’année 2019, elle verra les six communes restantes passer à une alimentation en eau potable au quotidien et dont l’appel d’offres est en cours de lancement.



Subvention pour l’ADE



Sur le plan de la gestion, sur les 52 communes que compte la wilaya de Bejaia, seulement 16 sont gérées par l’Algérienne des eau (ADE) alors que pour le reste, soit 36 communes, le service de l’alimentation en eau potable est à la charge des APC.

C'est ainsi que lors de cette réunion, il a été décidé de transférer la gestion du service public de l’eau de 11 autres communes vers l’ADE durant l’année 2018, passant ainsi à 27 communes gérées par l'ADE. Pour ce faire, le ministère devra accompagner l’ADE en lui accordant une subvention sur le Fonds National de l’Eau (FNE) lui permettant de faire face aux nouvelles charges (nouveaux recrutements, équipements...). «Le ministre a enregistré avec satisfaction l’avancement de toutes les opérations engagées et a exhorté les responsables de son secteur à une plus grande mobilisation afin d’être à la hauteur des engagements pris envers la population», ajoute la même source. Il a également recommandé au wali de Bejaia d’inscrire certaines opérations dans le cadre des Programmes Communaux de Développement (PCD).

M. Necib a tenu à préciser que la mise en œuvre de ce programme fera périodiquement l’objet d’une évaluation. (APS)