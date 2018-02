La ministre de lâ€™environnement et des Ã©nergies renouvelables Ã  Msila : Le secteur privÃ© appelÃ© Ã  investir dans la collecte et le tri

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a appelé à M’sila le secteur privé à investir dans la collecte et le tri des ordures pour protéger l’environnement et engager le développement durable.

Dans une rencontre de presse animée en marge de l’inspection du Centre d’enfouissement technique (CET) de la ville de M’sila, la ministre a indiqué que ce CET jouit de l’autonomie et de toutes les prérogatives pour conclure des partenariats avec le secteur privé dans le domaine de la collecte et du tri des ordures ménagères.

Pour les investissements, la collecte et le tri des ordures ménagères représentent un secteur à moindre risque économique, pérenne et rentable qui n’exige pas de gros moyens, a assuré Mme Zerouati, estimant que le secteur privé peut ainsi contribuer à élever le taux de collecte actuellement estimé à 50%. Selon son responsable, le CET de M’sila reçoit quotidiennement 160 tonnes d’ordures ménagères. Le retard dans le lancement des CET de Berhoum et Magra a conduit à leur gel, a encore souligné la ministre qui a estimé que 80% des projets du secteur ont été exécutés dans la wilaya de M’sila. Elle a en outre insisté sur la nécessité de «changer le mode de gestion» du secteur, notamment l’activité de collecte et de mettre en place d’une base de données qui tienne compte des tarifs de vente réels des produits de récupération. La ministre s’est enquis à l’occasion des activités de tri et de récupération des produits plastiques et ferreux au niveau du CET de la ville de M’sila.

La ministre a aussi considéré que le rôle de la société civile dans la protection de l’environnement était «important et efficace».

Participant à une opération de reboisement sur la colline Mitar dans la ville de Boussaâda initiée par l’association les Amis de la ville de Boussaâda, la ministre a estimé que ce rôle inclut notamment la sensibilisation de la société à l’importance du bénévolat dans le domaine de l’environnement de sorte à contribuer à l’émergence d’une génération acquise aux préoccupations environnementales. «La société civile a aussi un rôle à jouer dans la lutte contre les phénomènes négatifs nuisibles à l’environnement à l’instar des constructions illicites et des décharges sauvages», a affirmé la ministre, estimant que «les organismes publics ne peuvent, seuls, endiguer ces phénomènes car ne pouvant être partout à la fois».

Mme Zerouati a également considéré que la société civile constitue, dans le domaine de l’environnement, «un médiateur entre les citoyens et les autorités».

Elle a en outre déclaré que la majorité des projets du secteur de l’environnement dans la wilaya n’ont pas été «gelés», précisant que son département était disposé à déployer davantage d’efforts en direction de la préservation de l’environnement.

Au centre d’enfouissement technique (CET) de Boussaâda, la ministre a mis l’accent sur la nécessité d’une gestion efficace des ordures ménagères qui permet la récupération des déchets recyclables et la valorisation des ressources de cet (APS)