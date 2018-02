CoopÃ©ration financiÃ¨re : M. Raouya reÃ§oit lâ€™ambassadeur du Japon

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et l’ambassadeur du Japon à Alger, Masaya Fujiwara, ont passé en revue, hier à Alger, l’état de coopération entre les deux pays, notamment au niveau du secteur des Finances, a indiqué un communiqué du ministère des Finances. MM. Raouya et Fujiwara ont également discuté du projet d’accord d’encouragement et de protection réciproque des investissements en cours de négociation, ainsi que du lancement prochain des discussions pour la conclusion d’un accord de non- double imposition, a ajouté la même source. Le ministre a remercié M. Fujiwara pour l’excellent travail qu’il a accompli durant sa présence en Algérie, pour la consolidation de la coopération multiforme entre les deux pays. Il a aussi salué particulièrement son implication dans le renforcement des liens entre les opérateurs économiques et l’effort déployé pour intéresser les entreprises japonaises à porter un intérêt plus accentué au marché algérien et y venir investir. (APS)