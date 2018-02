UniversitÃ©s - entreprise : Mise en Å“uvre de trois accords de partenariat

Trois accords de partenariat conclus entre l’Université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf (USTO-MB) et le secteur économique sont entrés dans leur phase de mise en œuvre, a-t-on appris hier des responsables de cet établissement.

«Les trois conventions de collaboration ont été signées, en l’espace d’une année, dans le but de renforcer l’employabilité des jeunes diplômés», a précisé à l’APS, le vice-recteur chargé des relations extérieures et de la coopération, Bouziane Hammou. À cet effet, des rencontres sont programmées pour la semaine prochaine avec les trois entités partenaires, à savoir l’Institut algérien du pétrole (IAP), la Société de maintenance industrielle d’Arzew (SOMIZ), et l’entreprise Lafarge Ciment d’Oggaz (LCO), a indiqué M. Hammou. Dans ce cadre, un workshop réunira des experts de l’USTO-MB et de l’IAP, en vue de l’élaboration des programmes pédagogiques de deux nouveaux masters professionnalisants dans le domaine de la chimie industrielle. Les deux nouveaux parcours, qui seront dispensés à partir de la prochaine rentrée universitaire, sont dédiés aux spécialités de la «corrosion» et des «polymères et pétrochimie». Une séance similaire est prévue au niveau de la SOMIZ, afin d’évaluer les besoins pour la formation du personnel de cette société par l’USTO-MB, le lancement de travaux de recherche scientifique d’intérêt commun et l’organisation de stages pratiques au profit des étudiants.

La rencontre, qui se tiendra au site de l’entreprise «LCO», sera marquée, quant à elle, par une cérémonie en l’honneur de la première promotion d’étudiants de l’USTO-MB à effectuer son stage de formation pratique dans cette usine. Le même établissement d’enseignement supérieur compte encore plusieurs partenaires au sein du bassin industriel local, à l’instar de la Société algérienne d’ingénierie et de réalisations (Safir, matériel de production d’hydrocarbures), et la Société des ciments de Zahana (SCIZ, Mascara). «Ces accords ont permis à l’université d’enrichir ses programmes de formation, pour mieux répondre aux attentes du secteur économique et garantir l’insertion professionnelle des diplômés, et ce conformément aux orientations de la tutelle», a souligné le vice-recteur. (APS)