Grand Angle : Questionnements

La force militaire conjointe G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) devrait être «opérationnelle à la fin du mois de mars» prochain, est-il annoncé par un de ses membres. Un autre membre a souligné, à Niamey, à l’occasion du sommet des chefs d’Etats impliqués dans cette force, ce 6 février, «l'urgence» que le G5 soit opérationnel pour la «sécurité des pays sahéliens». En écho à cette inquiétude, la France a rassuré en affirmant que c'était «désormais en bonne voie». Reste que rien n’est sûr. Et si cette force, lancée depuis plus d’un an, peine à se concrétiser, c’est assurément parce qu’elle fait face à de nombreuses difficultés. La plus importante est d’ordre financier. Bien que revu à la baisse, le budget de 250 millions d’euros nécessaire à son fonctionnement fait toujours défaut. Les promesses faites dans ce sens tardent à se matérialiser. Il est espéré de voir les donateurs mettre la main à la poche lors d’une nouvelle conférence de financement prévue le 23 février à Bruxelles. Pourtant, si l’on ne peut que partager le désir des pays sahéliens de se protéger contre la menace terroriste que représentent les groupes armés qui activent dans cette sous-région et qui font fi des frontières existantes, en multipliant les attaques contre les membres des forces armées et les populations, il n’en reste pas moins vrai qu’il y a lieu de s’interroger sur l’utilité d’une nouvelle force qui viendrait s’ajouter à celles déjà existantes au Sahel. D’autant plus qu’elles ont pour missions justement d’anéantir la menace terroriste fortement présente dans cette sous-région. Ainsi, si lors de leur 14e conférence ministérielle, les ministres des Affaires étrangères du «Dialogue 5+5» avaient exprimé leur soutien au G5 et sa force conjointe, il n’en demeure pas moins qu’ils avaient également rappelé l’existence sur le terrain d’autres initiatives qui s’étaient fixé le même objectif de sécurisation, de stabilisation, de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et trafics illicites en tout genre, que celui assigné au G5. C’est dire que même si cela n’est pas clairement dit, la difficulté de la force G5 à se matérialiser réside aussi dans le fait que, dans les esprits de certains, son but n’est pas vraiment clair, d’autant que la France, initiatrice de ce projet, est déjà présente dans la sous-région à travers la force Barkhane. A moins que Paris ne songe à substituer cette force par une autre et garder ainsi un pied au Sahel. C’est pourquoi, il est permis de croire que tant que les zones d’ombre entourant la finalité du G5 ne sont pas levées, il y a de fortes chances qu’il ne recevra pas le soutien nécessaire. Et dans ce sens, les réticences américaines sont assez révélatrices.

Nadia Kerraz