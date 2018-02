Droits de lâ€™homme au Sahara Occidental : Sensibiliser les membres de lâ€™UA

Le président du Conseil national sahraoui, Khatri Addouh, a reçu au siège du Conseil (Parlement), la délégation de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples en visite en République sahraouie, en présence du secrétaire général du Parlement, Youssef El Mamy Tamek, et des parlementaires, a rapporté hier l’agence de presse sahraouie (SPS). M. Addouh a salué la visite qu’a effectuée la délégation de la Cour africaine aux institutions de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), ce qui «reflète l’intérêt des différents appareils de l’UA à la République sahraouie», a-t-il dit, soulignant que cette visite «contribuera à sensibiliser l’opinion des communautés et des peuples africains à l’horizon 2063 et l’importance de l’adoption et la ratification des Etats membres du Protocole de la mise en place de la Cour africaine et renforce le travail des structures de l’UA». Le président du Conseil national sahraoui a passé en revue la contribution de l’Etat sahraoui au sein de l’UA et du Parlement panafricain (PAP), «à travers la ratification du Parlement sahraoui de plusieurs conventions et protocoles», notamment la création de la Cour et le Protocole annexe de l’Acte constitutif de l’Union africaine concernant le Parlement panafricain. Il a réaffirmé la nécessité de créer des appareils juridiques africains capables de résoudre les problèmes du continent, afin de résoudre les problèmes et conflits à l’intérieur des institutions de l’UA. Pour sa part, le président de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, Sylvain Oré, a salué la disponibilité de l’Etat sahraoui, étant l’un des trente pays signataires de la mise en place de la Cour africaine parmi les cinquante-cinq Etats membres de l’Union africaine. Il a également passé en revue l’action de la Cour et son mandat au niveau du continent, estimant que cette visite s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation des Etats membres de l’UA ayant ratifié le Protocole à la fondation de la Cour africaine droits de l’Homme et des peuples.



Suspension de l’exploration pétrolière



D’un autre côté, l’Autorité sahraouie du pétrole et des mines a exprimé sa satisfaction par la décision des sociétés étrangères, «Kosmos Energy» et «Capricorn Exploration et Development Company Ltd», de suspendre leurs activités d’exploration pétrolière dans les territoires occupés du Sahara occidental, a indiqué mercredi un communiqué de l’Autorité. L’Autorité sahraouie, citée par l’agence de presse sahraouie SPS, a qualifié ce retrait de «coup épuisant pour les projets de l’occupant marocain au Sahara occidental». Pour le président de l’Autorité sahraouie du pétrole et des mines, Ghali Zubair, «ce retrait intervient dans le cadre d’une série d’initiatives de la part des sociétés étrangères après les pressions juridiques et morales contre ces sociétés pour leur implication dans les projets du Maroc qui sont contraires à la lettre et à l’esprit du droit international». A cette occasion, l’Autorité sahraouie du pétrole et des mines, selon la même source, «lance un appel à toutes les sociétés étrangères activant au Sahara occidental, à légaliser leur situation en négociant avec le représentant légitime du peuple sahraoui, le Front Polisario, ou le retrait immédiat et définitif de tout investissement dans les territoires occupés du Sahara occidental». (APS)