Le MAE russe, Serguei Lavrov : Â« Les AmÃ©ricains misent sur la partition de la Syrie Â»

Le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, a déclaré hier que les Etats-Unis auraient pour objectif «la partition» de la Syrie. «Il paraît que les Américains misent sur la partition de la Syrie. Ils ont tout simplement renoncé à leurs déclarations selon lesquelles le seul objectif de leur présence en Syrie, sans l’accord du gouvernement légitime, était de battre Daech et les terroristes», a souligné le chef de la diplomatie russe, cité par l’agence Sputnik. «A présent, ils affirment qu’ils maintiendront leur présence pour s’assurer qu’un processus de règlement politique a commencé en Syrie en vue d’un changement de régime politique», a indiqué le ministre. Selon lui, la Russie posera des questions à l’administration américaine concernant leurs projets en Syrie.

Par ailleurs, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a déclaré que «les terroristes de la branche syrienne d'Al-Qaida sont devenus un instrument docile aux mains d'un ou plusieurs pays technologiquement avancés, que le rôle joué par la Russie dans la libération de la Syrie de Daech ne satisfait pas». «Toutefois, l'histoire nous enseigne que les terroristes apprivoisés aujourd'hui par des maîtres prévenants leur porteront demain un coup dans le dos», a-t-il ajouté.

Quant à l’ambassadeur iranien à Moscou, Mehdi Sanai, il a jugé «inadmissible» la situation dans laquelle des opérations militaires sont menées sur le territoire syrien sans l’accord de son gouvernement, rapporte Sputnik. «En ce qui concerne Afrine, la République islamique d’Iran se prononce, conformément à la Charte de l’Onu et au droit international, pour le maintien de l’intégrité territoriale de la Syrie, estimant que toute action militaire et la présence militaire sur le territoire de la Syrie doivent être concertées avec le gouvernement syrien», a déclaré Mehdi Sanai, cité par l’agence, en commentant la situation autour de l’opération turque à Afrine. (APS)