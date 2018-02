Liban : PrÃ©mices dâ€™une guerre avec lâ€™Ã©tat hÃ©breu

La frontière entre le Liban et l’entité israélienne est en ébullition. Depuis 2012, Israël a lancé la construction d’un mur tout au long de la frontière avec le Liban sur une distance de 2.000 km.

Le tracé de cette nouvelle frontière physique, censé suivre «la ligne bleue» tracée par l’Onu pour faire office de ligne d'armistice entre les deux pays, n’est pas totalement respecté par l’état sioniste qui, selon des rapports établis par des experts, viole la ligne de démarcation sur 13 points. Les 13 points frontaliers sont revendiqués par le Liban depuis 1923, date de la délimitation des frontières entre le Liban et la Palestine par le comité Paulet-Newcombe. Le Liban a promis, mardi, d'agir diplomatiquement contre un mur en béton en cours de construction par Israël le long de la frontière entre les deux pays, en affirmant que certaines parties du mur empiétaient sur son territoire. Israël et le Liban sont techniquement en état de guerre. Le puissant mouvement armé Hezbollah, poids lourd de la vie politique libanaise, est l'ennemi juré d'Israël qu'il a combattu à plusieurs reprises.

M. T.