Pour rompre tout lien avec IsraÃ«l : Mise en place dâ€™Une commission palestinienne

L’Autorité nationale palestinienne (ANP) a formé une commission ministérielle, pour préparer un désengagement politique, administratif, économique et de sécurité vis-à-vis d’Israël.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion hebdomadaire à Ramallah, l’ANP a déclaré que cette nouvelle commission concevrait des plans, des enquêtes et des études menant au désengagement d’Israël. Une autre commission sera formée pour étudier le remplacement du shekel, devise israélienne, par une autre devise, ainsi que la possibilité d’émettre une devise proprement palestinienne, indique le communiqué. «Le désengagement d’Israël comprendra la dissolution des Accords économiques de Paris de 1994, et la satisfaction de l’impératif d’établir une économie palestinienne indépendante en se débarrassant de la nécessité d’insertion dans l’économie israélienne», a-t-elle ajouté. Le comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a décidé samedi, lors d’une réunion présidée par le président palestinien Mahmoud Abbas, de mettre en œuvre les décisions du Conseil central de l’OLP, qui a tenu une réunion de deux jours en janvier pour discuter d’une réponse à la reconnaissance par les États-Unis de la ville d’El Qods comme capitale d’Israël. L’une de ces décisions consistait à rompre tout lien avec Israël et à suspendre la reconnaissance de l’Etat d’Israël jusqu’à ce que celui-ci reconnaisse un Etat palestinien indépendant incluant les territoires occupés depuis 1967. Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a déclaré en décembre qu’il reconnaissait El Qods comme la capitale d’Israël, une décision qui a courroucé les Palestiniens, ceux-ci rejetant les Etats-Unis comme médiateurs principaux du processus de paix israélo-palestinien. L’administration Trump a encore attisé le courroux des Palestiniens en ordonnant récemment la suppression des aides financières à l’agence d’aide aux réfugiés palestiniens des Nations unies.

D’un autre côté, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné hier l’escalade israélienne «sanglante» pratiquée par l’armée d’occupation israélienne contre les civils palestiniens, ont rapporté des médias. La diplomatie palestinienne a clarifié que cette escalade israélienne a fait plusieurs morts parmi les civils palestiniens et des dizaines de blessés. De plus, l’armée d’occupation israélienne a effectué des campagnes d’incursions et des perquisitions violentes dans plusieurs localités, des camps et des villes palestiniennes, les dernières étant des opérations militaires effectuées à Jénine, à Naplouse et à El-Khalil. Le ministère palestinien des A.E. a ajouté que le Secrétaire général des Nations unies et d’autres responsables ont critiqué l’utilisation de la force excessive par l’occupation israélienne contre les citoyens palestiniens et leurs protestations pacifiques. Les forces d’occupation israéliennes répriment ces manifestations qui rejettent les crimes des soldats israéliens contre les Palestiniens.



Le passage de Rafah ouvert



L’ambassade de l’Etat de Palestine au Caire a annoncé que le passage de Rafah ouvrira pendant trois jours, dans les deux directions, de mercredi jusqu’à vendredi. L’ouverture du passage va atténuer la souffrance du peuple palestinien, a indiqué l’ambassadeur palestinien au Caire, Diab Al-Loh. Plus de deux millions de Palestiniens vivent dans la bande de Ghaza, en ce début d’année 2018, une situation dramatique à tous les niveaux à cause du blocus inhumain israélien, sous un «silence complice et total» de la communauté internationale. «C’est très difficile de décrire cette situation qui est devenue chaotique pour toute une population. L’ensemble de la société civile a tiré la sonnette d’alarme en avertissant que la bande de Ghaza est au bord d’un effondrement complet», rapporte la presse palestinienne.

R. I.