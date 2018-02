Mondial-2022 au Qatar : Le stade Al Wakrah livrÃ© en 2018

Le stade d'Al Wakrah, d'une capacité de 40.000 places et œuvre de la célèbre architecte iraqo-britannique Zaha Hadid en vue du Mondial 2022 au Qatar, sera achevé et livré avant la fin de l'année 2018, a assuré le directeur du projet, Thani Al-Zarraa. «On aura, j'espère, fini d'ici la fin de l'année et il sera prêt à l'emploi», a déclaré le dirigeant du projet du stade, dont le coût de construction avoisine les 465 millions d'euros. Il s'agit de l'une des deux enceintes qui seront achevées en 2018. Le Stadium Al-Bayet de 60.000 places, lui, doit être livré en décembre. Le Al Wakrah Stadium et son toit rétractable, censé représenter les voiles des embarcations traditionnelles du Qatar, est l'un des défis majeurs auxquels les ingénieurs feront face dans les prochains mois. Constitué de 1.400 pièces, il sera pré-assemblé en Italie, puis acheminé par bateau au Qatar. Une fois achevé, le stade sera testé grandeur nature, potentiellement avec l'organisation de rencontres amicales internationales, a encore précisé M. Zarraa.