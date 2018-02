Leicester : Vers une mÃ©diation avec Mahrez

L’Association des footballeurs professionnels anglais (PFA) a proposé de jouer les médiateurs entre Riyad Mahrez et son club Leicester City dans le conflit qui oppose les deux parties depuis l’échec du transfert de l’international algérien à Manchester City, cet hiver, a rapporte hier Sky Sports. Selon la même source, la PFA a déjà proposé la semaine dernière ses services pour régler ce qu’elle considère comme «un conflit» entre l’ailier des Foxes et la direction de son club, mais que les deux parties n’ont pas donné suite à sa proposition. Mardi, Mahrez a de nouveau boudé la séance d’entraînement en vue du prochain match prévu samedi contre Manchester City en championnat d’Angleterre. C’était le 4e entraînement qu’il ratait depuis la fin du mercato d’hiver le 31 janvier dernier. Mahrez a raté les deux derniers matches de Leicester en championnat contre respectivement Everton (défaite 2-1) et Swansea (1-1). Il est peu probable qu’il participe au match de samedi contre les Citizens, selon la presse sportive britannique. (APS)