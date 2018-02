Coupe nationale militaire de karatÃ© do : Domination des 5e et 1re RM

Les athlètes des 5e et 1ère régions militaires (RM) ont dominé, mardi, chez les messieurs la coupe nationale militaire 2017-2018 de karaté do organisée à l’Ecole des sous-officiers de l’intendance de Guelma. En kumité, la coupe a été remportée, au terme de deux jours de joutes, par la sélection de la 5e RM qui a laissé la seconde place du podium à la 1ère RM, tandis que la troisième a été partagée en ex aequo par les équipes du commandement de la garde républicaine et du commandement des forces de défense aérienne. En kata, les représentants de la 1ère RM se sont adjugés la première place, le commandement de la garde républicaine la seconde place alors que les 4e et 5e RM se sont partagées en ex aequo la troisième place. Chez les dames, les athlètes de l’école nationale de santé militaire (1ère RM) se sont imposées devant leurs paires de l’école d’application des services de santé militaire (2e RM). La compétition chez cette catégorie a connu la participation de ces deux seules sélections. Chapeautée par le service régional des sports militaires de la 5e RM Zighout-Youcef, la compétition a été encadrée par 12 arbitres internationaux et nationaux de la Fédération algérienne de la discipline. Selon des athlètes et techniciens participants, la coupe a été d’un «haut niveau» de compétition en milieu de bonnes conditions d’organisation. L’athlète Adel Talbi de l’équipe de la 5e RM a considéré que l’obtention de la coupe par sa sélection pour la 9e fois est «le fruit du grand travail accompli par les athlètes, le staff technique et l’administration». Selon le colonel Timement El Hachemi, directeur du service régional des sports militaires de la 5e RM, cette manifestation sportive a connu la participation de 21 équipes qui ont aligné 176 athlètes représentant les six RM, les commandements des forces aériennes, navales et terrestres, la gendarmerie nationale, la garde républicaine, les forces de défense aérienne du territoire, les brigades blindées et les différentes écoles militaires nationales, supérieures et d’application. Cette coupe nationale militaire de la saison 2017-2018 a été clôturée par la cérémonie de remise des coupes, médailles et attestations aux lauréats.