Ligue 2 (19e journÃ©e) : Le trio de tÃªte en danger

Les occupants du podium seront en danger, ce week-end, à l’occasion de la 19e journée du championnat de Ligue 2. À commencer par le leader, MO Béjaïa, qui sera en appel à Bousaâda, où l’attend de pied ferme la formation locale. Face à une équipe difficile à manier à domicile, les protégés du coach Bouarata devront faire preuve de beaucoup de détermination et de concertation, pour espérer tirer leur épingle du jeu.

De son côté, le dauphin ira à Béjaïa croiser le fer avec l’autre formation de la ville de Yemma Gouraya. Cette confrontation entre deux sérieux prétendants à l’accession constitue l’affiche du jour. Une victoire face à l’AS Ain M’lila permettrait aux poulains de Zeghdoud de se positionner pour mieux suivre la course. Néanmoins, face à une équipe très accrocheuse, qui pratique du beau football depuis l’entame de la saison, la tâche sera compliquée sans doute. Par ailleurs, la JSM Skikda se rendra à Tlemcen pour se mesurer au Widad. Face à une formation du WAT, qui n’a toujours pas assuré son maintien, les protégés de Bouzidi devront se montrer coriaces en défense et surtout présents dans les duels. Pour sa part, le Chabab Ahly de Bordj Bou Arréridj, en quête de victoire pour retrouver le podium, sera hôte de l’ASM Oran pour une partie qui s’annonce plaisante. Face à une formation de M’dina Djedida, capable du meilleur comme du pire, les joueurs de Boughrara, qui disposent des faveurs des pronostics, devront quand même faire très attention et prendre très au sérieux leur adversaire du jour. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge se déplacera à Relizane pour rencontrer le Rapid, qui n’a pas encore dit son dernier mot dans la course à l’accession. Le CRB Ain Fekroun, accueille, quant à lui, l’ASO Chlef qui a de plus en plus de mal à afficher une régularité et une stabilité au niveau des résultats. Le Mouloudia d’El Eulma, premier relégable, se déplacera à Alger pour défier le Raed de Kouba, qui flirte avec la zone de danger. Une rencontre qui s’annonce électrique.

R. M.

Programme de la journée :



CRBAF - ASO

RCR - CAB

WAT - JSMS

GCM - MCS

ABS - MOB

RCK - MCEE

CABBA - ASMO

JSMB - ASAM