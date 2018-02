Salon de la promotion immobiliÃ¨re : Communication directe

La deuxième édition du Salon international de la promotion immobilière et de l’aménagement urbain (SIPIAU-2018) a ouvert ses portes, hier au Centre international des conférences (CIC), avant de prendre fin le 10 février. Cette nouvelle manifestation, qui ne s’adresse pas uniquement aux professionnels, concerne également les particuliers qui veulent s’informer sur les nouveautés en la matière.

Cette édition se présente aussi comme un espace de communication, pour répondre aux attentes des investisseurs et des acquéreurs, et les aider à concrétiser leur projet immobilier. «La rencontre économique se veut en réalité, selon M. Menary, directeur de l’agence SPP Communication, organisatrice de la manifestation, un Salon pratique et ciblé par excellence pour informer, financer, acheter, construire ou rénover, découvrir les nouveaux matériaux et s’équiper écoconstruction. Un Salon engagé sur la qualité, les constructeurs présents sont tenus de proposer toutes les garanties légales.»

Près de 40 exposants du secteur de l’immobilier, tels que les promoteurs, les professionnels de l’aménagement urbain, architectes, organismes d’État, banques, bureaux d’études..., ont pris part à cette manifestation, pour une communication directe avec les futurs acquéreurs, une manière d’enclencher une dynamique qui réponde aux orientations du gouvernement, et ce dans le cadre de la relance économique.

Dans sa présentation intitulée «Financement de la promotion immobilière», Salim Messaoudi, DG-A crédit à la CNEP Banque, a énuméré les contraintes rencontrées par son établissement avec les promoteurs immobiliers, car, selon lui, certains d’entre eux ne respectent pas les termes du contrat paraphé entre les deux parties, particulièrement lors de la restructuration du projet par le promoteur immobilier.

Il cite également le non-respect des délais de réalisation du projet, engendrant, de ce fait, un surcoût financier dû principalement, selon lui, à la résiliation du contrat professionnel entre l’entreprise de réalisation et le promoteur. «La non-maîtrise du temps engendre automatiquement des retards dans la réalisation des projets et des surcoûts financiers», dit Salim Messaoudi.

Selon ce responsable, au jour d’aujourd’hui, la CNEP-Banque a financé 500 promoteurs immobiliers à hauteur de 60% à 80% du coût global du projet de réalisation. Depuis sa création, l’établissement financier a participé à la réalisation de 138.000 logements, tandis que la banque est impliquée actuellement dans la réalisation d’un programme de 43.500 logements à travers le territoire national, ainsi que 25.000 logements de type location-vente, avec un financement de 66 milliards de dinars.

De son côté, Souhila Kouta, directrice centrale à la CNEP-Banque, souligne que son entreprise s’est lancée dans le financement islamique, à travers la mise en service de la formule «Ijara Tamlikia». Selon la conférencière, cette formule a été lancée récemment, soit en novembre 2017, et représente un concept de financement alternatif, non basé sur l’intérêt. Une formule de financement par laquelle la banque acquiert un logement choisi par le client, que ce soit pour les personnes résidentes en Algérie ou les ressortissants algériens installés à l’étranger, en lui concédant contrepartie du paiement d’un loyer mensuel.

L’accent sera mis sur un choix d’équipements utiles et de qualité, économiques et écologiques, et les matériaux innovants, au cours de cette édition. Des offres «spéciales Salon» pourront être mises en place à cette occasion, pour promouvoir des équipements tels les chauffe-eau solaires.

Mohamed Mendaci