Djezzy : Des ambitions plus fortes pour 2018

Djezzy affiche ses ambitions pour 2018, une année durant laquelle l’opérateur compte se montrer «plus fort». Dans une conférence de presse, tenue hier au Centre international de presse, Matthieu Galvani, directeur général, annonce d’emblée la couleur, en relevant les trois «clés» de l’année en cours. D’abord, un nouvel ambassadeur. Djezzy a jeté son dévolu sur la star algérienne de football, Riyad Mahrez, que le premier responsable de l’opérateur de téléphonie mobile n’a pas cessé de parer de qualificatifs : «professionnel», «humble», «compétitif», symbolisant une «réussite formidable». Avec le footballeur algérien, Djezzy, explique M. Galvani, compte investir dans le sport de proximité, avec, entre autres démarches, la réhabilitation des infrastructures.

Certaines dates durant lesquelles Mahrez sera en Algérie sont déjà arrêtées. À ce sujet, l’orateur affirme qu’il n’y a aucun inconvénient de voir Mahrez apparaître dans une autre publicité liée à l’équipe nationale. Il est également question du «retour en force du modem 4G». Djezzy, explique son patron, propose quatre formules d’achat «toutes flexibles». L’autre atout brandi par M. Galvani est lié au menu internet. Désormais, chaque installation de l’application Internet Djezzy sera, et ce à compter d’hier, suivie d’une offre gratuite de 1 GO de débit. Répondant aux questions des journalistes, M. Galvani annonce que Djezzy a investi 15 milliards de dinars en 2017, et compte en faire de même pour 2018. Seul changement : «On veut le réaliser à une vitesse plus rapide.» Interrogé sur la politique de recrutement engagée, le patron de ladite société explique qu’il s’agit d’une démarche «futuriste», précisant que la moitié des recrutements est réalisée en 2017. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, Djezzy, pour aider des jeunes à créer des entreprises dans le domaine digital, «est en train de développer une plateforme importante». Ce changement de la société qui va de plus en plus vers le digital, «on doit le comprendre», enchaîne M. Galvani. Et d’ajouter que Djezzy compte, avec la multinationale Ericsson, remplacer ses plateformes, nombreuses et disparates, par «un seul bloc informatique. «Cela permettra un gain de temps impressionnant», souligne M. Galvani. Ce n’est pas tout, puisque Djezzy veut se doter d’un nouveau Data Center. À une question liée à la portabilité des numéros, le même responsable ne s’y oppose pas, mais reconnaît la complexité de la mise en œuvre de cette démarche, qui nécessitera également, selon ses dires, «un fair-play des trois opérateurs». Par ailleurs, le conférencier affirme que la digitalisation, à laquelle il veille comme à la prunelle de ses yeux, n’est pas synonyme de réduction du nombre de boutiques de Djezzy. Au contraire. Le chiffre est en train de doubler. Et pour mieux expliquer la bonne santé de la société qu’il dirige, M. Galvani s’appuie sur des chiffres. Et non des moindres. En 2017, il était question de plus de 600 entretiens d’embauche, 400 nouveaux recrutements, 10 millions de clients ayant bénéficié d’une couverture 4G…

Fouad Irnatene