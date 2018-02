Le Coin du copiste : Ã©coute sur la frÃ©quence

Bien que l’on ne puisse pas à proprement parler définir ce qui attire dans certains cas de façon magnétique les auditeurs à leur radio préférée et nous pouvons nous enorgueillir aujourd’hui de posséder plusieurs stations qui ont accaparé le paysage de l’audiovisuel à travers la création d’une pléthore de chaînes locales sur presque tout le territoire national, en dehors de celles qui occupent le haut du pavé depuis plusieurs décennies, une radio reste le plus fidèle compagnon que l’on a pris l’habitude d’écouter en tournant machinalement le bouton d’un poste. Force est de reconnaitre que ce média a parcouru un long chemin pour arriver à nous dans la forme que nous connaissons aujourd’hui. En dehors du personnel technique, des journalistes qui divulguent l’information, des animateurs avec chacun leur personnalité reconnaissable à leur timbre de voix, des producteurs et productrices et tous ces gens anonymes qui œuvrent dans les studios au bon fonctionnement des émissions spécialisées et interactives, occupant dans la grille un créneau particulier, une sorte de rapport parfois inconditionnel s’est créé au fil du temps avec les auditeurs dont beaucoup sentent qu’en sourdine tout est programmé essentiellement pour le service public pour satisfaire, dans la mesure du possible, les attentes et les goûts variés de la diversité des auditeurs. Comme un papillon qui sort de sa chenille, la radio se renouvelle à chaque saison de l’année pour apporter du nouveau, interagir avec l’auditoire qui n’est pas toujours ciblé mais reste ouvert à toutes les tendances aussi bien traditionnelles que contemporaines. Il faut du temps pour confectionner un bon produit et toute l’attention et le talent du créateur mais il faut croire que le travail coordonné des équipes aussi différentes soient-elles forme un tout indissociable avec l’auditeur, c’est du moins ce qui transparait à l’écoute même si tout n’est pas toujours parfait. Dans tous les cas, réussir à fidéliser le public avec un contenu bien ficelé qui tient dans cet espace tenu entre les prestations des animateurs et autres relève souvent du miracle, puisque le moindre faux pas, pour ne pas dire faute, n’est guère toléré. Disons que dans l’ensemble, les responsables donnent carte blanche à ceux qui «font» la radio quotidiennement, ce qui n’est pas toujours une sinécure, car il faut compter en un laps de temps chronométré à la seconde près, à savoir être rapide dans la transmission tout en offrant un champ de réflexion à celui qui écoute. L’essentiel étant d’aller en avant en imposant un rythme acceptable, et bien sûr de jongler avec la sensibilité, l’humeur et l’intelligence du producteur qui travaille au feeling. On a ainsi récemment entendu un animateur d’une émission du soir sur la chaîne III dire qu’il n’y avait pas de mise en scène, cela semble résumer toute la situation, particulièrement ce rapport qui veut tendre vers l’authenticité.

L. Graba