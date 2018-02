2e anniversaire de lâ€™officialisation de lâ€™amazigh : Capitaliser les acquis

Les participants aux activités culturelles de célébrations du 2e anniversaire de l’officialisation de Tamazight, organisées hier par la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont convergé pour mettre en exergue l’importance de la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, tout en insistant sur la nécessité de capitaliser tous les acquis réalisés jusque-là par cette culture millénaire. Comme ils ont incité les chercheurs et autres spécialistes dans la linguistique à persévérer et à redoubler d’efforts pour promouvoir cette langue nationale et officielle afin qu’elle puisse devenir effective dans tous les domaines. Pour ce faire, il a été préconisé la densification de la production pour et dans cette langue, son introduction dans les moyens de communication modernes et de tant d’autres actions et activités susceptibles de développer davantage cette langue, dont l’officialisation, selon les participants à cette première journée de ces activités, est venue pour réconcilier l’Algérie avec son histoire et consolider son unité territoriale pour lesquelles se sont sacrifiés nos valeureux martyrs et les moudjahdine durant la Glorieuse Révolution de Novembre 1954. L’universitaire Hacene Halouane a indiqué dans son intervention que les jeunes sont l’avenir du développement de la langue amazighe et de l’avenir du pays, et il leur incombe la responsabilité de les construire tous les deux. «Celui qui construit son identité construit en même temps son pays», a-t-il précisé, en rappelant que les pionniers de la revendication identitaire ont balisé le terrain pour le développement de cette langue. La constitutionnalisation de Tamazight comme langue nationale et officielle a permis à tous les algériens de se réapproprier pleinement leur identité et de se sentir citoyens à part entière, a aussi déclaré cet enseignant universitaire, tout en rendant hommage aux générations de militants qui se sont dévoués pour que cette cause soit entendue et reconnue. Le conférencier a également appelé à la préservation de cette langue qui constitue un trésor inestimable, non seulement pour l’Algérie mais pour l’ensemble de l’humanité. Pour sa part, l’enseignant au département de la langue et culture amazighees à l’université Mouloud- Mammeri de Tizi-Ouzou, Said Chemakh, a insisté dans son intervention sur la nécessité, voire même l’urgence, de l’introduction de la langue amazighe dans la vie quotidienne des algériens pour la préserver d’abord et la promouvoir ensuite. Son officialisation est une mesure qui lui permettra de bénéficier de tous les moyens, matériels et humains, pour sa promotion, a souligné le chercheur universitaire, rappelant au passage que chaque année, des langues disparaissent faute de moyens pour les maintenir en vie. L’ancien cadre du haut commissariat à l’amazighité (HCA), Hamid Bilek, a, par ailleurs, invité les spécialistes et autres chercheurs dans le domaine de Tamazight à poursuivre le chemin tracé par les pionniers dans le même domaine, à l’instar des défunts Mouloud Mammeri et Said Boulifa, qui doivent constituer un repère dans tous les travaux inhérents à Tamazight. Les activités culturelles de célébration de ce deuxième anniversaire d’officialisation de Tamazight se poursuivront aujourd’hui avec des conférences qu’animeront au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique, Abderzak Dourari, directeur du Centre National Pédagogique et Linguistique pour l'enseignement de Tamazight, Hamid Bilek et Boudjemaa Aziri, respectivement, ex-cadre et cadre au Haut Commissariat à l’Amazighité.

Bel. Adrar