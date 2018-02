ConfÃ©rence de presse sur lâ€™ouverture du thÃ©Ã¢tre communal dâ€™Alger-Centre : Redonner un souffle artistique Ã  la capitale

À l’occasion de l’ouverture du Théâtre communal d’Alger-Centre, une conférence de presse a été organisée, hier à la salle Casino, animée par Ahmed Rezzag et H’mida Ayachi, membre du comité artistique de ce nouveau-né de l’activité culturelle algéroise.

Historique salle de cinéma réaménagée en une salle polyvalente, la salle Casino, sise à 9, rue Larbi-Ben M’hidi est désormais le siège du théâtre communal d’Alger-Centre. Pas moins de 4 millions de dinars ont été dégagés pour l’acquisition du matériel nécessaire pour réussir toutes sortes de représentations théâtrales, ainsi que la constitution d’un comité scientifique et artistique, composé de H’mida Ayachi, Sadek Bakhouche et Youcef Sahari.

Ce théâtre devrait voir la naissance de deux troupes, la première destinée au théâtre adulte, et la seconde au théâtre de jeunes et d’enfants. Pour H’mida Ayachi, il est primordial que la capitale dispose d’un espace de théâtre libre où jeunes et moins jeunes, talents confirmés ou amateurs, puissent faire du théâtre et apprendre des artistes expérimentés. Ce théâtre doit être le refuge des jeunes dramaturges, metteurs en scène et comédiens qui devraient constituer une valeur ajoutée à la production théâtrale et au dynamisme du quatrième art en Algérie. «En sus du théâtre expérimental que nous encourageons bien entendu, la porte serait ouverte au théâtre populaire qui draine le grand public», a noté H’mida Ayachi. Redonner vie à la salle Casino à travers cette initiative théâtrale a pour enjeu de ramener le public à la salle, une problématique qui, selon le conférencier, a souvent fait polémique, sans pour autant chercher à savoir pourquoi les initiatives sont occasionnelles.

«Il est inconcevable qu’une commune comme Alger-Centre ne dispose pas de son propre théâtre communal. jadis c’étais le cas, et la rue Larbi-Ben M’hidi était le fief des artistes. Le public se renouvelle, se constitue en suivant les belles œuvres et les bonnes initiatives. il faut consommer le théâtre tout au long de l’année et non pas uniquement lors des festivals. C’est à nous de lui ouvrir la porte et d’être à la hauteur de ses espérances», a-t-il déclaré. En plus des ateliers de formation de mise en scène, de techniques scéniques, d’écriture théâtrales, de scénographie et de chorégraphie, ce théâtre devrait ouvrir la porte aux coopératives et associations théâtrales de tous les pays, sachant que ces dernières sont porteuses d’un projet complet. «Les coopératives et associations théâtrales font un travail colossal tout au long de l’année. Faute de moyens, certains n’arrivent pas à avoir la visibilité escomptée, nous allons ouvrir les portes aux coopératives avec le futur projet de créer un festival du théâtre de coopérative», a-t-il préconisé.

Au sujet de la stratégie de communication, Ahmed Rezzag a souligné que le temps de l’affichage classique est révolu, et qu’il faut investir les abribus, les stations de métro et les grands écrans de la capitale pour que l’information circule. L’interlocuteur a souhaité que les autres communes fassent de même, qu’elles créent leur propre théâtre communal pour donner plus de tribune d’expression aux artistes. Une pratique qui va donner une nouvelle impulsion à vie la nocturne à Alger, chose perdue depuis belle lurette. «C’est l’artiste qui doit se déplacer et non pas le public. l’objectif de cette initiative est de réanimer Alger, une opération qui passe ipso facto par la richesse de la programmation culturelle. Il est anormal que la capitale ferme à 18h. Il est vrai qu’on ne peut obliger les boutiques à ouvrir la nuit si les rues sont vides, mais les spectacles de nuit feront bouger les choses», a-t-il fait savoir.

Kader Bentounès