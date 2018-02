Dans la lucarne : Les ambitions de Madjer

Après un léger recul du au fait que les éliminatoires de la CAN-2019 ont été remis à septembre prochain, il faut admettre qu’hormis les dates FIFA, il n’y a pas de «temps creux» pour bien se préparer avec l’ensemble des joueurs aussi bien locaux que les «pros» qui jouent dans les championnats européens. C’est cet obstacle qui pose problème pour l’ensemble des sélectionneurs, notamment africains. Pour les autres, les désagréments sont moindres. Il faut dire que la préparation avec les joueurs du cru a été pour le coach national, Rabah Madjer l’occasion d’avoir un aperçu, surtout après le match amical à Tunis contre le Rwanda gagné sur le score de

(4 à 1). Aujourd’hui, on peut dire qu’il est fixé sur le potentiel des éléments qui évoluent dans le championnat algérien. Il ne part pas à l’aventure ; il sait où il met les pieds maintenant. Il avait été nommé au mois d’octobre 2017, juste après le départ, paraît-il à l’amiable, d’Alcaraz. Là, les observateurs n’ont rien compris, surtout à la suite des informations colportées, çà et là, par la presse, qu’Alcaraz veut saisir la FIFA pour récupérer son argent et surtout veut être payé jusqu'à juillet 2019 ! Il faut dire qu’au fond, il ne mérite rien du tout, eu égard à ses échecs répétés avec l’EN des locaux et avec les «A», puisqu’il nous a éliminés du Mondial russe. Normalement, il devrait se cacher ou mieux : c'est lui qui devrait nous payer ! Même ses adjoints, de «véritables figurants», veulent empocher l’«argent facile». C’est le comble !

Ceci dit, le nouveau coach national commence à mieux apprécier le travail effectué jusque-là. Les matches amicaux joués part l’EN A et A’ l’ont conforté dans ses convictions de réussir quelque chose de probant sur le plan de la compétition majeure africaine. C’est vrai que l’Algérie, depuis son succès en 1990 à Alger, en empochant sa première étoile, court toujours pour mettre une deuxième sur le maillot des Verts. C’est vrai qu’on a réussi à atteindre la finale, mais aussi les demi-finales, à plusieurs reprises, mais sans l’emporter alors que tout le monde avait une grande confiance en les différentes générations passées de voir notre pays monter sur la plus haute marche du podium. Cela n’a pas été facile. L’Afrique du football reste un peu «mystérieuse, presque mystique» où il n’est pas toujours facile de gagner en dernier ressort. Elle sourit parfois à des pays de peu d’envergure, mais ses «caprices» demeurent vivaces jusqu’à nos jours. Ce qui rend tout pronostic difficile, pour ne pas dire trop hasardeux.

Il est clair que notre sélectionneur national, qui tente pour la 3e fois de sa carrière, à remettre «nos capés» sur les bons rails, estime que cette fois-ci c’est certainement la bonne. C’est vrai que 2017 restera une année un peut triste après notre élimination à la CHAN-2018 remportée par le Maroc, mais aussi le Mondial russe où l’on a été éliminé, nonobstant que c’est le Nigeria qui a «composté» son billet pour le gotha mondial. Madjer qui avait accordé un long entretien au site GOL.COM estime que notre équipe est désormais sur la «bonne voie» et que notre football est en train de reprendre confiance en ses moyens et surtout en son talent. À partir de là, il n’a pas manqué d’étaler ses cartes au grand jour en affirmant, sans ambages, que notre «équipe nationale doit gagner la CAN». «Avec une telle équipe, si on ne remporte pas la CAN, avec quelle équipe alors on y arrivera ? », s’est-il questionné. Il est dans le vrai, puis qu’on dispose de joueurs dont le talent «éclabousse» la planète football tout entière. Le feuilleton Mahrez, à lui seul, nous donne des raisons valables d’espérer. Ce ne sera pas facile, eu égard au niveau atteint par le football du continent, mais on doit être ambitieux, comme le dit aujourd'hui Madjer. Il ne faut pas s’inhiber, il faut être au contraire audacieux et ne craindre personne, même si l’on n’ignore pas que rien ne sera de la «tarte» ou du «pain beurré». Il faudra

«trimer» pour atteindre l’objectif tracé qui est de remporter la CAN-2019.

Hamid Gharbi