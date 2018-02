USMH : Aziz AbbÃ¨s retrousse ses manches

L’équipe harrachie a enfin son nouvel entraineur. Il s’agit de Aziz Abbès, connu sur la scène footballistique nationalepour avoir coaché de nombreuses formations, notamment le CA Batna, le CAB Bordj Bou Arreridj, le MC El-Eulma et bien d’autres. La dernière équipe n’est autre que le CRB Ain-Fakroun qu’il a récemment quitté. Abbès a convenu d’un contrat le liant à l’USMH jusqu’à la fin de l’actuelle saison. Si les résultats suivent, la direction du club pourra lui réitérer sa confiance pour la saison prochaine.

Il a déjà retroussé les manches et entamé son travail avec l’équipe. Les joueurs l’ont chaleureusement accueilli et lui ont promis de lui faciliter la tâche afin qu’ensemble, ils parviennent à sauver l’USMH de la relégation. Abbès s’est dit confiant et affirme qu’il a l’habitude de ce genre de défis qui ne lui font pas peur d’ailleurs. Il a déjà réussi à sauver le MCEE et le CABBA de la relégation en pareille situation. Les Harrachis croisent les doigts.

M.-A.A.