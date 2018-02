Matches avancÃ©s : Le CRB victorieux

Le CRB qui recevait l’US Biskra, une équipe menacée par la relégation a remporté sur le fil une précieuse victoire qui lui permet de se hisser à la 10e place avec 22 pts. Le but du CRB est venu dans le temps additionnel suite à un coup franc de Berlaïli. Les Biskris n’ont pas démérité, puisqu’ils ont tenule coup jusqu’à ce but «assassin». Il faut dire que les Belouizdadis n’ont pas gagné depuis la 3e journée et leur victoire contre le MCA (2à0) .

La JS Saoura et l'ES Sétif ont fait match nul (0 à 0), en match avancé de la 19e journée du championnat de Ligue-1 Mobilis de football, disputé mardi au stade 20-Août de Béchar. Après ce match nul, la JS Saoura s'empare provisoirement de la 2e place du classement avec 31 points, alors que l'ES Sétif rejoint le NA Hussein-Dey au 6e rang avec 26 points. Plus tôt dans la journée, l'Olympique de Médéa s'est imposé devant le MC Alger sur le score de (1 à 0), grâce à un but inscrit par Younes Koulkheir à la 23e minute. À la faveur de cette victoire, l'O Médéa remonte provisoirement à la 9e place du classement avec 23 points, alors que le MC Alger occupe la

3e place à égalité de points avec l'USM Alger, mais avec un match en plus.

Résultats :



Olympique Médéa - MC Alger (1-0)

JS Saoura - ES Sétif (0-0)

CR Belouizdad - US Biskra (1-0)