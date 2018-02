CRB : DÃ©part aujourdâ€™hui vers Bamako

Dans le cadre du match aller comptant pour le tour préliminaire de la Coupe de la Caf, la délégation du CRB s’est rendue hier, à 17h, dans la capitale malienne Bamako, par vol régulier de la compagnie nationale Air Algérie. La rencontre aura lieu demain, vendredi et le retour au pays samedi. Les camarades de Salhi joueront demain leur match face au représentant malien, l’équipe des Onze Créateurs.



Aribi pardonné



La raison de l’absence de l’attaquant de pointe du Chabab, Aribi, lors du derby en Coupe face au Mouloudia est la sanction que lui a infligée l’entraîneur Taoussi suite à son manquement d’une séance d’entraînement durant la semaine précédente, ledit rendez-vous. Ce que ne tolère point le technicien marocain du CRB qui ne badine pas avec la discipline. Toutefois, ce dernier soulignera qu’il ne s’agit pas d’une mise à l’écart définitive et que tout joueur est tenu de respecter la discipline instaurée au sein du groupe. D’ailleurs, le joueur a présenté ses excuses et le coach lui a aussi pardonné.



Harbèche prépare son retour



Le latéral gauche du CRB, absent du onze rentrant de son équipe depuis l’entame de la phase retour, pour raison de blessure dans un premier temps et ensuite jugé à court physiquement par son coach par la suite, prépare assidument son retour à la compétition qui pourrait se faire lors du match de la 20e journée face à l’ESS à Sétif.



M.-A. A.