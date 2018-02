Ligue 1 (19e journÃ©e), CSC - USMH et USMA - USMBA : chocs au sommet

La suite de cette 19e journée de Ligue 1 sera marquée par l’exhibition du leader constantinois, le CSC, face à une équipe de l’USMH qui est dans une position de relégable, avec seulement 16 pts.

Il faut dire que les poulains d’Amrani ont effectué quelques matches amicaux dont une nette victoire devant le MCEE sur le score de (3 à 0). Ce qui est bon pour le moral. Les Harrachis ont eux aussi effectué des matches amicaux pour se mettre en jambes. Il faut dire que l’arrivée à la barre technique de Abbas va les pousser à ne rien lâcher et jouer leurs cartes jusqu’au bout. Les Constantinois doivent se méfier de la «bête blessée ». Il est clair qu’on assistera à une empoignade très serrée, même si les Constantinois seront favoris. Au stade 5-Juillet, l’USMA, qui est encore sous le coup de son élimination en coupe d’Algérie devant la JS Saoura, fera tout pour se rebiffer. Elle n’a pas le droit à l’erreur. Toutefois, en recevant cette équipe de l’USMBA, qui lui avait infligé son premier revers lors de la phase aller (2 à 1), n’aura pas la partie belle. Elle est condamnée à sortir le grand jeu. Hamdi, le coach usmistes devra faire le bon choix quant aux joueurs qui vont être alignés devant les poulains de Chérif El Ouazzani. Comme les Abassis, avec 20 pts après avoir été victime de la défalcation de six points par la FIFA, ils ne viendront pas à Alger pour faire de la figuration. Bien au contraire, ils vont tout faire pour retourner au bercail avec un résultat flatteur. À Blida, l’équipe est métamorphosée depuis l’arrivée à la barre technique de Kamel Bouhelal. Non-seulement, elle est qualifiée en coupe d’Algérie en se «débarrassant» aisément du DRBT sur le net score de (5 à 0), mais elle a renoué avec la gagne. Elle va tout faire pour confirmer sa bonne passe en recevant, au stade des Frère-Brakni, la formation du PAC. Il est évident qu’elle aura face à elle, cette fois-ci, un «dur» morceau, mais les Blidéens vont sortir leurs «tripes» pour enchaîner par un autre bon résultat afin de

redonner espoir aux supporters et tout le reste de la ville. Ce sera difficile, mais leur culot va leur permettre de s’en sortir, surtout que Biouhelal, un ancien du PAC, connaît mieux que quiconque la «maison». On assistera certainement à une rencontre très disputée où les trois points de la victoire valeront de l’or.

Que le fair paly soit au rendez-vous !

H. G.

Programme de vendredi :

À Blida (frères Brakni) (15h) : USMB-PAC

Au satde Chahid Hamlaoui (16h) CSC-USMH

Au satde 5-Juillet (17h) : USMA-USMBA