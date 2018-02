M. Ouyahia reÃ§oit le prÃ©sident du MEDEF

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu hier à Alger le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), Pierre Gattaz, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre des relations de coopération et de partenariat développées entre cette organisation et le Forum des chefs entreprises (FCE), indique les services du Premier ministre dans un communiqué.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi. (APS)