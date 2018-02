Forum dâ€™affaires algÃ©ro-franÃ§ais : Renforcer le partenariat

Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a invité hier les entreprises françaises à investir davantage en Algérie tout en leur exposant les grandes opportunités qu’offre le marché national.

Intervenant lors du forum d’affaires algéro-français organisé à Alger, en marge de la visite de trois jours d’une délégation de MEDEF, M. Yousfi a mis en avant les investissements réalisés par des opérateurs algériens, notamment dans les domaines des matériaux de construction (ciment, sidérurgie), l’industrie mécanique et le tourisme. Il précisera toutefois dans son exposé que l’industrie est en train d’atteindre la masse critique dans les filières mécanique, sidérurgique, chimique et autres». Il insiste sur le fait que l’Algérie dispose d’énormes potentialités à même, dit-il, «d’accélérer la production industrielle nationale».

Il cite à titre illustratif les prouesses consacrées dans le domaine des industries énergétiques, exemple parfait de partenariat, notamment pour ce qui de la fabrication des turbines à gaz.

Le ministre met en relief «l’accélération, ces dernières années, de la démarche de la diversification économique». Pour rassurer les entreprises françaises contre tout risque d’échec d’investissements en Algérie, le ministre a indiqué que «les investissements réalisés à ce jour dans le cadre d’un partenariat ont tous réussi». Et de poursuivre : «Il y a plusieurs domaines d’investissement ouverts aux hommes d’affaires étrangers. »

A propos de la règle 51/49, il a souligne que «celle-ci ne pose aucun problème et que plusieurs partenariats ont été déjà réalisés».

Pour améliorer les relations d’affaires et résoudre certaines difficultés que rencontrent les opérateurs, tels les retards de paiement et les lourdeurs administratives, le ministre a rappelé la mise en place d’une commission interministérielle chargée de résoudre toutes les contraintes soulevées.

Selon M. Yousfi, «les relations entre l’Algérie et la France sont intenses, riches et diversifiées» et seront davantage prometteuse à l’avenir.



Construire une alliance stratégique



De son côté, le président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), M. Ali Haddad a indiqué que «la coopération entre le FCE et le MEDEF doit transcender l’aspect commercial et favoriser l’investissement productif, le transfert de technologie et de savoir-faire». Il enchaîne en plaidant en faveur de la réalisation de pôles de compétitivité et de centres d’excellence dans le cadre d’une démarche de partenariat». Selon le président du FCE, «les besoins de la population, de l’Etat et des industries ne cessent d’augmenter offrant ainsi de nombreuses opportunités aux entreprises.»

Le président du FCE a souligné que la coopération économique entre les deux pays peut être sujette à des malentendus et «nous ne nous comprenons pas assez, car nos modèles économiques sont à des stades différents».

«La France souhaite renouer avec la performance, la croissance, innover pour promouvoir ses exportations, l’Algérie aspire, quant à elle, à diversifier son économie et à construire un appareil productif compétitif», dit M. Haddad. Ce dernier a affiché sa pleine conviction quant à l’existence d’une corrélation entre les choix économiques stratégiques des deux pays en indiquant : «Nous devons trouver les moyens et les solutions pour concilier ces deux objectifs économiques».

M. Haddad a exprimé sa satisfaction de voir les deux projets d’investissement de Renault Trucks et du groupe PSA atteindre la phase finale.

«Nous souhaitons construire une alliance stratégique avec la France dont le savoir-faire est indéniable dans divers secteurs dont les énergies renouvelables, l’industrie pétrochimique et métallurgique, l’agriculture et l’agro-industrie, la santé et l’industrie pharmaceutique, l’industrie automobile et le numérique, les villes intelligentes et l’intelligence artificielle», a-t-il ajouté.

Pour sa part le président du MEDEF, Pierre Gattaz, a souligné que son organisation et le FCE peuvent bâtir des partenariats durables entre les PME des deux pays. Il dira dans ce sens : «Nous partageons la même politique avec le gouvernement algérien et le FCE sur la question de la diversification de l’économie et l’accompagnement des entreprises pour la création d’emplois.»

«Le partenariat entre nos deux pays doit être plus consolidé et on doit utiliser ensemble cette diaspora existante pour bâtir ensemble l’avenir», a-t-il affirmé.

Le président de MEDEF a fait savoir que lors de sa rencontre avec le ministre de l’Industrie et le président du FCE il a évoqué quatre préoccupations, à savoir le climat des affaires, le transfert de dividendes, la règle 51/49 et le durcissement des licences d’importation.

Un Mémorandum d’entente, portant sur la promotion de la coopération bilatérale dans les domaines de la jeunesse et l’entrepreneuriat, la formation et le numérique, a été signé par les deux organisations patronales.

En marge de ce forum, les présidents du FCE et du Medef ont procédé à la signature du mémorandum portant création du conseil d’affaires algéro-français. M. Ali Haddad a indiqué qu’il a beaucoup d’espoir en ce conseil pour franchir une nouvelle étape dans le renforcement et la refondation de la coopération économique entre deux grandes nations : une refondation amorcée depuis une vingtaine d’années par les plus hautes autorités des deux pays.

« Ce conseil va aiguiller nos entreprises avec pragmatisme vers les opportunités de partenariat grâce à un réseau efficace et intelligent», a-t-il estimé.

Il y a lieu de noter qu’un autre accord a été signé entre Jil’FCE et son homologue français pour la promotion de la culture de l’entrepreneuriat chez nos jeunes et pour renforcer leur employabilité.

Makhlouf Ait Ziane