Toxicomanie : 64 jeunes scolarisÃ©s placÃ©s dans des centres spÃ©cialisÃ©s Ã  Alger

Les Cellules d’écoute et d’action préventive (CEAP) ont accueilli, durant le premier semestre 2017, 84 jeunes scolarisés toxicomanes, et placé 64 autres dans des centres de traitement spécialisés, a indiqué hier le chargé de la communication de la sûreté d’Alger.

Dans une déclaration à l’APS, le lieutenant Mouloud Ibaazaten a précisé que les CEAP (13 cellules) relevant de la sûreté d’Alger ont accueilli 84 jeunes scolarisés toxicomanes (de 15 à 25 ans), en plaçant 64 d’entre eux dans des centres de traitement, ajoutant qu’une légère baisse a été enregistrée par rapport à l’année dernière, indiquant que 83 jeunes ont été accueillis tout au long de l’année et que 62 autres ont été placés dans des centres de traitement. Dans le cadre de l’action préventive pour la lutte contre tous types de fléaux sociaux, 127 jeunes scolarisés ont été pris en charge dans les différents cycles d’enseignement et dans des centres de formation professionnelle, précisant que ces jeunes se sont rapprochés de ces cellules de leur propre gré et ont été pris en charge par des psychologues. En cas de difficultés, les concernés sont placés dans des centres spécialisés, à l’instar du centre d’El-Mohamadia à El-Harrach ou celui de Frantz-Fanon de Blida, pour suivre un traitement dans une totale discrétion. Durant cette même période, 274 campagnes de sensibilisation ont été organisées dans les établissements scolaires sur les principes de la sécurité routière, la lutte contre la drogue, la mauvaise utilisation de l’internet et ses répercussions sur la société, a-t-il indiqué.

Ces cellules ont prévu 110 journées d’information, portes ouvertes et expositions photos, en collaboration avec les différents partenaires sociaux, à l’instar de l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT), les directions de la jeunesse et des sports et de l’éducation, les associations et les comités de quartiers. Cette initiative a également été marquée par 148 manifestations sportives, culturelles et de loisirs, pour sensibiliser les jeunes à l’importance des activités sportives. En consécration des principes de la police de proximité, ces cellules ont organisé des visites pédagogiques au profit des élèves au Musée central de la police à Châteauneuf, et à certains sièges de la Sûreté nationale.

Les cellules d’écoute ont organisé des visites sur terrain au profit des Scouts musulmans, pour faire connaître les différents services et missions de la Sûreté nationale, à l’instar des polices scientifique et judiciaire, et des équipes opérationnelles. (APS)